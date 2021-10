Thürheimer Tor: Ist eine Spielstraße mitten in Wertingen die Lösung?

Plus Jens Bauer, der Referent für Barrierefreiheit, hat sich Gedanken rund um die derzeitige Engstelle gemacht.

Die Probleme am Thürheimer Tor in Wertingen, das derzeit durch Bauarbeiten noch mehr zu einem Nadelöhr geworden ist, werden noch einige Zeit andauern. Aus diesem Grund hat sich Jens Bauer, der städtische Referent für Barrierefreiheit den Verkehrsexperten Bernd Sluka gebeten, mögliche Lösungen aufzuzeigen.