04.05.2021

Zusamaltheim greift in den Sparstrumpf

Zusamaltheim muss in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen. Dafür greifen die Verantwortlichen der Kommune in den Sparstrumpf.

Plus Die Verschuldung rpo Einwohner sinkt in der Gemeinde. An der Grundschule soll Tempo 30 gelten.

Von Dominik Bunk

Mit dem Thema Geld beschäftigte sich der Gemeinderat Zusamaltheim in seiner jüngsten Sitzung. Konkret ging es um es den Etat für dieses Jahr. Die gute Nachricht vorweg: Die Gemeinde muss keine neuen Schulden machen. Dafür wird in den Sparstrumpf, sprich in die Rücklagen gegriffen und rund 1,5 Millionen Euro entnommen. Somit hat die Gemeinde 2021 noch 546.000 Euro auf der hohen Kante, zudem 60.000 Euro in Form eines Bausparvertrags.

