Ein zukunftsweisendes Binswanger Projekt

Plus Der Gemeinderat ändert für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt einen Bebauungsplan. Einige haben Bedenken.

Das Projekt an sich finden die Binswanger Gemeinderäte gut, wie sie in der jüngsten Sitzung klar sagten. Trotzdem sprach sich das Gremium nur mit 6:4 Stimmen für die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans Langenmantelstraße aus. Nicht unbedingt, weil der Plan derzeit wegen Änderungen zum Schutz vor Starkregenereignissen schon ausliegt und nun nochmals überarbeitet werden muss. Bürgermeister Anton Winkler befürchtet zum Beispiel, einen Präzedenzfall zu schaffen und künftig ständig Bebauungspläne ändern zu müssen. Warum?