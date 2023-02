In Binswangen dreht sich alles um den Ball

Traditioneller Musikerball macht die Menschen kreativ. Sie feiern, essen und tanzen bis weit nach Mitternacht.

"Hauptsache es BALLert!", so lautete das Motto des traditionellen Binswanger Musikerballs. Besonders kreativ waren die Gäste bei der Wahl der passenden Verkleidung. Die einen lasen aus dem Wortspiel vor allem den "Ball" heraus, die anderen fühlten sich an den "Ballermann" erinnert – auf dem Binswanger Faschingsball ist nichts unmöglich.

Eine unwahrscheinliche Menge an LuftBALLons und Lichtspielen zauberten eine tolle Partyatmosphäre. Da war es nicht verwunderlich, dass sich Alt und Jung zum Partysound von den "Luckies" amüsierten. Herren in buntgemusterten Hemden, sexy Damen in fröhliche Farben, aber auch strenge Schiedsrichter tummelten sich auf der Tanzfläche oder vor der über 25 Meter langen Bar.

Ein ganz besonderes Highlight bot dann die Laudonia. Sowohl die Prinzengarde rund um Prinzessin Lisa I. und Prinz Benedikt I. als auch der Showtanz begeisterten das Partyvolk mit ihrer glanzvollen bezaubernden Show "Träume der Nacht". Gekonnt inszenierten sie eine fetzige Show zu aktuellen Rhythmen, zeigten tolle Formationen und atemberaubende Hebefiguren. Zum Dank für den jahrelangen Einsatz für den Binswanger Rosenmontagsball erhielt Jürgen Käsmayr von "Ihrer Lieblichkeit" Prinzessin Lisa I. den Orden der Laudonia überreicht. Nach einer tollen Zugabe überließ die Garde unter tosendem Beifall wieder dem tanzenden und feiernden Faschingsvolk die Tanzfläche. So wurde getanzt und gefeiert, gegessen und getrunken – weit über die Happy Hour hinaus. (AZ)