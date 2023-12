Klassische Musik, Gospels und Volksweisen

Der Gesangvereins Binswangen präsentiert ein Advents- und Weihnachtskonzert in der Alten Synagoge. Zu hören ist an diesem Abend auch die Bläserformation „Brass Bi“.

Am Vorabend des vierten Adventssonntags, 23. Dezember, um 17 Uhr, veranstaltet der Gesangverein Binswangen wieder das traditionelle Advents- und Weihnachtskonzert in der Alten Synagoge. In einer ersten Abfolge von Chorwerken interpretieren die Sänger und Sängerinnen des gemischten Chores unter der Leitung von Annette Sailer klassische Sätze aus dem großen Fundus geistlicher Chorwerke. An den Satz „Heilige Nacht“ von Johann Friedrich Reichardt schließen sich die Chorklassiker „Locus iste“ von Anton Bruckner und das „Ave verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart an.

Beim Konzert in Binswangen werden auch Gospels zu hören sein

In einem zweiten Vortragsteil widmet sich der Chor englischsprachigen Sätzen. Mit „December again“ von Lorenz Maierhofer, „The first Nowel“ von Siegfried Singer und „ChristmasLullaby“ von John Rutter verbinden die Sängerinnen und Sänger die Botschaft der Heiligen Nacht mit einer besonderen emotionalen Grundstimmung im Kontext adventlich-weihnachtlicher Überlieferung. Der adventliche Grundgedanke, dem kommenden Erlöser die Tore zu öffnen und aufzuwachen aus einer Lethargie des Verharrens, liegt den Sätzen des Männerensembles unter der Leitung von Anton Kapfer zugrunde. Hierbei liegt es in der Intention der Männerstimmen, den Spannungsbogen von der Erlösung des auserwählten Volkes aus dem Dunkel seiner Geschichte hin bis zur Wahrnehmung des Lichtes der Erlösung zu zeichnen. Die Sätze datieren zum Teil in die Romantik, aber auch in die Zeit der Moderne. Zwei Gospelsongs sowie die Volksweise „Weihnachtsglocken“ aus dem Alpenraum symbolisieren den universellen Charakter des Geburtsfestes unseres Erlösers.

Tragende Akustik in der Alten Synagoge

Die Begleitung am Flügel, sowohl bei verschiedenen gemischten wie auch bei den Männerchorsätzen, liegt in den bewährten Händen von Maria Fey. Für festlichen Glanz im Gesamtprogramm sorgt in bewährter Weise die Bläserformation „Brass Bi“ des Musikvereins Binswangen unter der Leitung von Alfred Bühler. In eigenständigen Vorträgen und in der Begleitung des Gesamtchores übernimmt die Bläsergruppe den instrumentalen Part im Konzert. Der ästhetische Rahmen der Alten Synagoge, verbunden mit einer tragenden Akustik sowie die Beiträge der Sänger und Sängerinnen und der Instrumentalisten vermitteln dem Konzertbesucher und den Konzertbesucherinnen ein wohl einmaliges Hörerlebnis im Hinblick auf die folgenden weihnachtlichen Festtage. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen.