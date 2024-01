Konzert in Binswangen: Wenn Rauhnächte ein ganzes Programm ausfüllen

Gruppe „Quetschendatschi“ erzählt musikalisch von der Wilden Jagd, den Perchten und den abergläubischen Zeitläuften. Zuhörer in der Alten Synagoge zeigen sich hingerissen.

Die Nächte sind noch lang, die Tage eiskalt und doch spitzen schon Frühlingsblüher aus der Erde. Rauhnächte seien nicht nur geheimnisvoll und finster, sondern sie würden auch Hoffnung auf den Frühling machen. So jedenfalls meint Johannes Sift von „Quetschendatschi“, einer der vier Musiker, die am späten Sonntagnachmittag in der Alten Synagoge in Binswangen ein Programm bieten, das die vielen Zuhörer glücklich nach Hause gehen lässt.

„Quetschendatschi“ hat wenig mit Zwetschendatschi zu tun. Allenfalls dass beides richtig gut schmecken kann, wenn die Zutaten stimmen. Und sie taten es offensichtlich, denn das Publikum fühlte sich gut unterhalten beim Konzertthema „Rauhnächte“, die seit uralten Zeiten die Menschen immer noch in ihren Bann ziehen. Das Mysterium dieser besonderen Nächte, zwölf sind es an der Zahl zwischen 25. Dezember und 5. Januar, beschreiben Johannes Sift und Stefan Hegele in Worten und zusammen mit Sabrina Walter und Jürgen Schneider auch musikalisch an vielfältigen Instrumenten.

Die Musiker bieten in Binswangen ein echtes Klangerlebnis

Die vier Musiker von „Quetschendatschi“ sind ein echtes Klangerlebnis. Ihr bescheiden verhaltenes Auftreten und ihr besonderer Charme können rundum begeistern. Sie haben für ihren Auftritt bewusst die Zeit nach Weihnachten gewählt und wollen damit Zeitgenossen trösten, die mit der dunklen Jahreszeit so ihre Probleme haben.

Wild spielen die vier auf, wenn es um abergläubische Bräuche geht und sie werden ganz leise, wenn sie auch lebensbejahende Botschaften aussenden. Stefan Hegele präsentiert lustvoll seinen Blechbass und glänzt auch an der Gitarre. Johannes Sift begeistert mit Geige, steirischer Harmonika und heiterem Wesen das Auditorium ganz besonders. Sabrina Walter spielt elegant und feinsinnig die Harfe, das Instrument der Engel. Aber auch am Hackbrett und Glockenspiel brilliert die hochgewachsene Blondine. Und was wäre der ganze Zauber des Auftritts ohne den versierten Jürgen Schneider an Percussion und Schlagzeug.

Eine wunderbare Klanggemeinschaft mit Sinn für Humor

Und wenn es um Silvesterbräuche geht, ersetzen die vier Musiker eine ganze Kapelle. Sie lassen Luftballons platzen und zeigen sich als wunderbare Klanggemeinschaft mit humorvollem Augenzwinkern. Johannes Sift, der die meisten Stücke für „Quetschendatschi“ schreibt, bekommt viel Sonderapplaus vom Publikum.

Mit „Im Eibenwald“ wird das Auditorium in den Winterabend verabschiedet. Man hätte gerne noch länger zugehört.