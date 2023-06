Mit Blues und Gospel mitten ins Herz

Boogielicious bietet in der Binswanger Synagagoge musikalischen Zauber und meisterliches Können am Klavier, Schlagzeug und mit Perkussion.

Wenn es nicht schon existieren würde, dann müsste man das Duo erfinden, diese "kleinste Big Band der Welt". Die zwei wahren Weltmusiker Eeco Rijken Rapp und David Herzel. 4500 gemeinsam gespielte Konzerte auf fast allen Kontinenten dieser Erde legen ein beredtes Zeugnis davon ab, was der heiter lächelnde Mann am Klavier und der schlaksige Typ mit dem Aussehen eines smarten Robert Redford an Schlagzeug und Perkussion aufbieten können: musikalischen Zauber und ein atemberaubendes Können als Symbiose vereinend.

Publikum in der Synagoge Binswangen scheint Musik zu verstehen

Lässig kommen sie als Boogliecious im neuen Programm "Blues meet Gospel" daher. So, als gelte es einfach mal, dem Publikum um die Ecke einen lockeren Samstagabend zu bieten. Die Binswanger Synagoge nennen die beiden Künstler einen Ort, der "ein erhabenes Gefühl" in ihnen auslöse.

Und dann rollt es an, das beschwingte Konzerterlebnis, das zugleich Meditatives und Bluesiges aufbietet. Leider sind die Reihen in der Synagoge überschaubar besetzt. Doch es scheinen Zuhörer zu sein, die etwas davon verstehen, was das Duo auf der kleinen Bühne zu vermitteln weiß.

David Herzel aus Bielefeld moderiert sich schnell in die Köpfe und Gefühlsebenen des Auditoriums mit seinen Informationen über das Genre, dem sich die beiden Musiker mit Herzblut verschrieben haben. Er streut die Geschichte von Blues, Boogie-Woogie und Gospel zwischen die Anreihung von musikalischen Höhepunkten und weltberühmten Stücke. Das Publikum geht begeistert mit, applaudiert während und nach den einzelnen Beiträgen bei oft nicht enden wollenden Melodiefolgen.

Temperamentvolle Spielweise am Schlagzeug

"When the Saints Go Marching in" geht geradewegs in die Beine. David Herzel nimmt bei seiner temperamentvollen Spielweise am Schlagzeug schon mal den Ellbogen zu Hilfe und umkreist lachend die Instrumente. Eeco Rijken Rapp spielt innig den Blues und liefert Gesangsbeiträge, die aufhorchen lassen. Sie wirken dahingeträumt und locker. Im Publikum sitzend schließen manche die Augen und befinden sich bei den Gospels innerlich in einer amerikanischen Kirche. "Amazing Grace", die Hymne des Spirituals, zählt zur christlichen Musik, die im Jahr 1748 in Amerika ihre Wurzeln hat. Viele unterschiedliche Interpreten haben im Verlauf der Jahrhunderte dieses Lied in ihr Repertoire aufgenommen.

Beim "How Long Blues" kennt das Publikum in seiner Begeisterung kaum Grenzen. Andächtiges Zuhören wechselt mit Klatschen und rhythmischen Beinbewegungen. Zwei Weltmusiker zeigen ihren eigenen Spaß, der durch ihre strahlende Mimik zum Ausdruck kommt. "Mein Gott ist das schön, wieder auf der Bühne zu stehen", resümiert David Herzel nach pandemischen Zeiten. Am Anfang des Konzertes hatte Eeko Rijken Rapp noch lachend animiert: "Ein bisschen mehr Exstase bitte!" Am Ende freuen sich die beiden Musiker, dass ihr Auditorium leidenschaftlich und unnachgiebig Zugaben einfordert. Die "kleinste Big Band der Welt" gibt dem Wunsch gerne mehrfach nach.