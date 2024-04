Binswangen

06:00 Uhr

Mr. Boogie-Woogie rockt die Synagoge in Binswangen

Musiker Thomas Scheytt trat in der Alten Synagoge in Binswangen auf.

Plus Ein Schwabe aus Freiburg sprüht vor Leidenschaft für das von ihm favorisierte Genre. Thomas Scheytt hat nichts von seinem musikalischen Charme und seiner hohen Klavierkunst verloren.

Von Margot Sylvia Ruf

Der große Junge ist zweifellos in die Jahre gekommen. Aber: sie haben ihm rein gar nichts anhaben können. Da sind der signifikante Schnurrbart, die Wuschelmähne, die schwarzen Lackschuhe mit den roten Bändeln und da ist das bubenhafte Lächeln. Thomas Scheytt, der Tastenakrobat und temperamentvolle, dabei ganz untypische Schwabe, darf ohne Übertreibung als ein Gigant in seinem Fachgebiet bezeichnet werden. Der Boogie-Woogie ist seine große Leidenschaft, die in frühen Jugendjahren begründet wurde. Damit versuchte er sich sogar auf der Kirchenorgel, die dem evangelischen Pfarrerssohn kein unbekanntes Terrain war.

Beim Konzert in der Alten Synagoge in Binswangen zieht der Klaviervirtuose wirklich alle Register mit seinem farbenfrohen Spiel. Mit einem improvisierten Stück stößt er die Tür auf zu einem überwältigenden Konzerterlebnis. Das Publikum feiert ihn an diesem warmen Frühlingsabend wie einen Popstar. Freilich sind es nicht gerade die jungen Leute, die ihn anschwärmen, sondern mehr die Musikliebhaber, die selbst in die Jahre gekommen sind und in Erinnerungen an Boogie und Blues schwelgen.

