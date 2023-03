Binswangen

"Vox Orange" in Binswangen: Sie sind wie guter alter Wein

"Vox Orange" hielt beim Konzert in der Synagoge das vielköpfige Publikum in Atem.

Plus „Vox Orange“ bezaubert in der Synagoge mit Stimmvirtuosität und komödiantischem Talent.

Von Margot Sylvia Ruf

„Vox Orange“ war da. Und rockte die Synagoge in Binswangen. Wer dieses begeisterungsfähige Vokalensemble versäumte, der hatte sich selbst um ein exorbitantes Vergnügen gebracht. Fünf Interpreten (zwei Männer und drei Frauen) mit einer nun 30-jährigen Bühnenerfahrung überrollten das Publikum förmlich wie ein Tsunami und bekamen von Anfang an nach jedem Beitrag stürmischen Applaus für ein Programm, wie es abwechslungsreicher nicht hätte sein können. Diese schwäbische Formation hat nichts an musikalischem Glanz verloren. Im Gegenteil: das Quintett ist gereift wie guter alter Wein und hat sich doch jugendlichen Charme und überschwängliche Freude am klassischen A-cappella-Gesang bewahrt.

