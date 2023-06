Das Bocksberger Bergfeuer leuchtet wieder

Am Wochenende 24./25. Juni gibt es endlich wieder einen Burgmarkt auf dem Schlossberg. In einem besonderen Ambiente bieten Menschen bunt gemischtes Kunsthandwerk und allerlei Köstliches an.

Das beliebte Eis steht in den Kühlfächern bereit. Uli von Bocksberg wird es rechtzeitig zum Burgmarkt auf den Berg transportieren. Nach der Corona-Pause freut sich Ulrich Geh, so der echte Name des Bocksberger Eisherstellers, in der Dorfgemeinschaft wieder etwas zu bewegen und ein fröhliches und friedliches Fest zu feiern. Nach dreijähriger Pause kann der allseits beliebte und stets gut besuchte Burgmarkt auf dem ehemaligen Burggelände in Bocksberg endlich wieder durchgeführt werden – am Wochenende 24./25. Juni.

Für manche Bocksberger Aussteller ist es ein Heimspiel

Auch die in Bocksberg ansässige Schmuck- und Glaskunstherstellerin Michaela Gronmayer freut sich, ihre Ware wieder auf den Berg bringen zu können. „Die Leute im Dorf waren schon sehr fleißig und haben bereits einige Arbeitseinsätze hinter sich", erzählt sie. Sie freut sich sehr auf das Heimspiel auf dem Berg: "Ich biete dort nach der langen Corona-Pause wieder ausgesuchten Schmuck und viele Glasobjekte für den Garten aus meinem Sortiment an.“

Einige Stände stehen bereits auf dem Bocksberger Schlossberg. Zum traditionellen Burgmarkt werden am 24. und 25. Juni wieder Tausende von Menschen erwartet. Foto: Alexandra Schuster

Für alle Kunsthandwerkliebhaber ist der Markt ein absolutes Highlight, hier kann man bei guter Waldluft durch ein breites Angebot handgefertigter Produkte bummeln und das eine oder andere Unikat wie eine neue Tasche, eine selbst genähte Handyhülle, eine Pflanze, seltenen Schmuck und vieles mehr finden. Organisieren werden die beiden besonderen Tage traditionell die Ortsvereine aus Bocksberg, Modelshausen und Hinterbuch.

Neu ist, dass die Ortsvereine aus Bocksberg sich jetzt alle unter einem Dach unter dem Burgverein Bocksberg e.V. verbunden haben, um entsprechende Veranstaltungen durchzuführen. Schirmherr ist Laugnas Bürgermeister Johann Gebele. Mattias Koschwitz, der Burgmarktorganisator, ist hauptsächlich zuständig für die Aussteller.

Manche Händler haben sich umorientiert, neue Angebote kommen dazu

„Durch Corona hat sich die Ausstellerzahl nicht großartig verändert", erklärt Koschwitz. "Doch rund 20 ehemalige Aussteller sind nicht mehr dabei." Diese hätten sich entweder beruflich umorientiert oder altersbedingt aufgehört. "Dafür wird es einige neue Aussteller geben", freut sich der Organisator. Circa 65 Händler und Händlerinnen werden ihre Waren anbieten. Darunter findet sich auch einiges Neue wie Naturkosmetik, Imkereiprodukte, Taschen mit Stoff-Upcycling. Zudem erwartet die Besucher ein bunt gemischtes Angebot an Gartendeko, selbst gefertigtem Schmuck, Flechtwaren, Handwerk aus Glas, Holz und Stein, Floristik von Baumschulen und Gärtnereien und noch vielen anderen Produkten.

„Kunst- und Gartenmarkt – diesem Motto wollen wir treu bleiben", sagt Mattias Koschwitz. "Wir vom Burgverein Bocksberg sind stolz darauf, uns bei den Ausstellern solch einen guten Ruf erarbeitet zu haben, dass wir wieder da anknüpfen können, wo wir vor drei Jahren aufgehört haben.“

Tausende Besucher werden zum Burgmarkt in Bocksberg erwartet

Tausende Besucher werden erwartet, welche sich auf ein großes Angebot an Speisen und Getränken, mit klassischer Bierzeltatmosphäre auf dem Festplatz, unter anderem mit Steaks, Grillhähnchen, Pommes und so manchem Süßem - wie besagtem Bocksberger Eis - freuen dürfen. „Erstmals wird es auch Essensstände auf dem Marktgelände, beispielsweise mit Pizza und Crepes geben“, so Koschwitz.

Das Holz für das Sonnwendfeuer auf dem Bocksberger Schlossberg ist bereits vorbereitet. Kurz vor dem Anzünden wird noch eine Hexe über dem Feuer angebracht. Foto: Alexandra Schuster

An beiden Veranstaltungstagen gibt es zudem ein buntes Rahmenprogramm. Livemusik, Kinderschminken und lustige Luftballontiere gehören dazu. Am Samstag findet ab 18 Uhr die traditionelle Sonnwendfeier mit den Laugnataler Musikanten und einer Tombola statt. Das Entzünden eines mächtigen Feuers in den Nächten rund um die Sommersonnwende gehört zu den ältesten noch lebendigen Bräuchen, und der Anblick dieses Feuers fasziniert erfahrungsgemäß Kinder und Erwachsene.

Das Sonnwendfeuer in Bocksberg ist bereits vorbereitet

„Die Vorbereitungen für das Feuer sind bereits getroffen, die Feuerstelle mit Holz steht, die Hexe wird kurz vorher auf circa vier Metern Höhe angebracht", erzählt Michael Abold, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Bocksberg. Unter Aufsicht von sechs Feuerwehrleuten werde das Feuer am Samstag angezündet. Und die Feuerwehrler passen auf, bis es wieder kontrolliert abgebrannt ist. Abold: "Wir freuen uns wie viele andere, dass der Markt und das Feuer endlich wieder stattfinden können.“

Das Festgelände samt Holz für das Sonnwendfeuer sind bereits auf dem Bocksberger Schlossberg aufgebaut. Foto: Alexandra Schuster

Am Sonntag beginnt der Markttag um neun Uhr mit einem Festgottesdienst, umrahmt von der Musikkapelle Osterbuch. Ab 10 Uhr gibt es einen musikalischen Frühschoppen. Geöffnet ist der Bocksberger Burgmarkt am Samstag von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt und Parken sind frei.

Am Samstag bieten außerdem zwei Aussteller im Dorfgebiet ihre Waren an: Heim & Garten-Deko in der Wertingerstraße 12 und Floristik Deller in der Bergstraße 1. Die anderen drei ansässigen Betriebe aus Bocksberg trifft man mit ihren Ausstellungsangeboten dieses Jahr wieder oben auf dem Berg an.

Rückfragen sind möglich bei Mattias Koschwitz unter Telefon 08272/6092461 oder per E-mail an bockberger-burgmarkt@gmail.com.