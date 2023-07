Bocksberg

16:17 Uhr

Hunderte feiern beim Open-Air-Festival "Ruine 23" in Bocksberg

Plus Zum 30. Mal lockt das beliebte Open-Air-Festival wieder viele zum Feiern auf den Festplatz. Die Bayern 3 Band, DJ Tonic und DJ Achim Hartmann bringen die Ruine zum Beben.

Party pur ganz oben auf der Bocksberger Burg: Unter dem Motto tanzen, feiern und Gas geben war auf dem Open-Air-Festival zum 30. Jubiläum wieder einmal viel los. Hunderte strömten am Samstag mit Vorfreude zum Schlossberg. Das Open Air, ehemals bekannt als "Rock auf der Ruine", wurde dieses Mal unter dem neuen Namen "Ruine 23" veranstaltet. "Die Stimmung vor der Bühne war durchgehend am Siedepunkt. Die Band und die DJs haben all unsere Erwartungen übertroffen und sie haben richtig abgeliefert", freute sich der Musikorganisator des Festivals, Michael Aumiller. Zahlreiche Partyfans kamen aus der Umgebung und von weiter her, um das Open Air des Burgvereins Bocksberg live mitzuerleben.

Jung und Alt feierten ausgelassen beim Open-Air-Festival "Ruine 23". Foto: Alexandra Schuster

Den Berg immer aufwärts, durch die mächtigen Holztore, weiter hoch auf die Burg, den kleinen, schmalen Bergweg runter zum Festplatz und schon war man inmitten einer großen Party. Mitreißende Songs, bunte Lichter, hüpfende Fans und eine ausgelassene Stimmung erwarteten die Besucherinnen und Besucher. Bei bestem Sommerwetter konnten Hunderte mit fetzigen DJ-Beats und angesagten Hits wieder dem Alltag entfliehen.

