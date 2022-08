Der eigene Spaß hat Buttenwiesens Kinofreunde erfolgreich gemacht

Plus Eigentlich würden Buttenwiesens Kinofreunde gerne ihr 25-jähriges Bestehen feiern, das eigentlich schon vor zwei Jahren war. Doch der Verein hat ein Raumproblem.

"Ein Jubiläum braucht's auf jeden Fall noch." Darüber sind sie sich einig, Buttenwiesens Kinofreunde. Wie und wo das stattfinden kann, steht momentan noch in den Sternen. Im ehemaligen Kino neben dem Rathaus, ihrem langjährigen Domizil, hat sich mittlerweile nämlich das Bauamt niedergelassen. Zumindest solange das Rathaus umgebaut wird. Ob sie danach wieder hinein können? Daran zweifeln sie im Moment. Zumal sie seit längerem auf ein Gespräch mit Bürgermeister Hans Kaltner warten.