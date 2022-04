Die Zukunft des jüdischen Ensembles in Buttenwiesen

Das jüdische Leben bleibt im Zusamtal unvergessen: In Buttenwiesen gibt es eine Führung und einen Vortrag zu virtuellen Räumen.

Um die Zukunftsperspektiven für das jüdische Ensemble geht es beim ersten Themensonntag am 24. April in Buttenwiesen. „Virtuelle Räume und reale Erfahrungen“ lautet der Titel eines Vortrags im Filmraum in der ehemaligen Synagoge. Christoph Komposch, Regisseur und Produzent des Kinofilms über das jüdische Erbe Buttenwiesens, erklärt an konkreten Beispielen digitale Möglichkeiten der Visualisierung des nicht (mehr) Sichtbaren. Ausgangspunkt ist dabei ein virtueller Rundgang durch die Mikwe.

Zuvor werden in einer Führung mit Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein und Bernhard Hof, dem Beauftragten für jüdisches Erbe, sichtbare Spuren des jüdischen Lebens in Buttenwiesen und die spannenden Vorhaben für die Sanierung und Weiterentwicklung des jüdischen Ensembles auf dem Weg zum Lernort gezeigt.

Reichhaltige jüdische Kultur in Buttenwiesen

Wie an jedem letzten Sonntag im Monat können von 14 bis 17 Uhr das jüdisches Ritualbad, die Mikwe, der jüdische Friedhof sowie die Ausstellung in der ehemaligen Synagoge „Eine Pforte des Himmels - mitten im Ort“ besichtigt werden. Die Bauzaunausstellung „Auf dem Weg zum guten Ort“ – 370 Jahre – Jüdisches Leben in Buttenwiesen ist jederzeit zugänglich.

Da in den Innenräumen die vorgeschriebenen Abstände nicht immer eingehalten werden können, besteht für den Besuch der Mikwe, der Ausstellung und des Vortrags in der ehemaligen Synagoge FFP2-Maskenpflicht. Für den Vortrag und die Führung wird eine Reservierung über die Webseite Lernort Buttenwiesen empfohlen (https://www.lernort-buttenwiesen.de/angebote/konzerte-veranstaltungen).

Das Ensemble ist ein interessantes Ausflugsziel

Das Programm des Themensonntags im Überblick:

14 bis 17 Uhr: Öffnung Mikwe, Ausstellung in der ehemaligen Synagoge „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“, jüdischer Friedhof, Bauzaunausstellung „Auf dem Weg zum guten Ort – 370 Jahre jüdisches Leben in Buttenwiesen“

14.15 Uhr: Zukunftsperspektiven für das jüdische Ensemble, Führung mit Tourguides Dr. Johannes Mordstein und Bernhard Hof, Treffpunkt Louis-Lamm-Platz, Reservierung wird empfohlen.

15.30 Uhr: Virtuelle Räume - reale Erfahrungen. Möglichkeiten der Digitalisierung und Virtualisierung am Lernort Buttenwiesen. Referent ist Christoph Komposch, CreativeJam Dillingen, Filmraum in der ehemaligen Synagoge, maximal 20 Personen – Reservierung wird empfohlen. (pm)