Hand eines 23-Jährigen wird in Buttenwiesen in Maschine eingequetscht

In einer Buttenwieser Firma wird ein Mann verletzt Er muss nach dem Unfall in eine Uniklinik gebracht werden.

Bei einem Betriebsunfall, der sich am Dienstag in einer Buttenwiesener Firma ereignete, wurde ein 23-jähriger Arbeiter verletzt. Der Mann quetschte sich während Instandhaltungsarbeiten an einer Maschine eine Hand ein. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Universitätsklinikum gefahren werden, berichtet die Polizei am Mittwoch. Ein Fremdverschulden war auszuschließen. (AZ)