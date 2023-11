Buttenwiesen

06:00 Uhr

Hockeyplatz soll an der Riedblickhalle in Buttenwiesen gebaut werden

Plus Bei der Jungbürgerversammlung in Buttenwiesen werden die neuen Pläne für die Freizeitanlage erklärt und welche Sportarten dort zusätzlich möglich sein sollen.

In Buttenwiesen gab es nun die zweite Jungbürgerversammlung, dieses Mal zum Thema „Kultur – Was macht unsere Gemeinde aus?“. Fast 40 Jungbürger im Alter von zwölf bis 21 Jahren kamen auf Einladung des Jugendreferenten Daniel Uhl im Kaisersaal des Buttenwieser Rathauses zusammen. Das erklärte Uhl in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Kaltner informierte die Jugendlichen über aktuelle Projekte der Gemeinde. So schilderte er, wie es um die Sanierung der Buttenwieser Ortsdurchfahrt steht und warum diese überhaupt notwendig ist.

Der erste geplante Standort für den Hockeyplatz bereitete Probleme

Kaltner schließt mit dem drängendsten Anliegen der Jugendlichen ab, dem Hockeyplatz. Dieser Platz soll von der Gemeinde erbaut werden. Eingesetzt dafür hatten sich einige Jugendliche aus Unterthürheim. Trotz der Genehmigung des Landratsamts, gestaltet sich die Umsetzung aufgrund der erheblichen Auflagen eines Platzes im Überschwemmungsgebiet schwierig. So wäre zum Beispiel eine besondere Bande notwendig, die bei Hochwasser aufschwimmt, um kein Wasser zu verdrängen. Diese Funktion müsste alle vier Wochen durch die Gemeinde geprüft und protokolliert werden. Als Lösung schlagen nun die Verantwortlichen der Gemeinde einen neuen Ort für das Vorhaben vor. In Absprache mit den Initiatoren soll der Hockeyplatz nun am Areal der Riedblickhalle entstehen. Zudem ist eine Erweiterung des Platzes gewünscht, sodass kein reiner Hockeyplatz entsteht, sondern ein Funktionsplatz. Dieser eignet sich neben Hockey zum Beispiel auch für Fußball, Basketball, aber auch Eisstockschießen. Hierzu herrschte breite Zustimmung in der Versammlung, vor allem unter den anwesenden jugendlichen Initiatoren. Die Frage „eignet sich der neue Platz auch für Fahrräder?“ konnte während der Versammlung noch nicht geklärt werden.

