Kulturwoche mit Musik, Worten und Erkundungen

Veranstaltungen in Buttenwiesen und Meitingen für Kinder und Erwachsene bei der zweiten jüdischen Kulturwoche.

"Jüdisches Erbe in Buttenwiesen entdecken" heißt die Auftaktveranstaltung der zweiten jüdischen Kulturwoche in Schwaben in Buttenwiesen am Sonntag, 13. November. Sie beginnt um 14 Uhr am Rathaus Buttenwiesen mit einer Führung mit Tourguides durchs jüdische Ensemble. Dabei stehen neue Entdeckungen und Erkenntnisse im Vordergrund, sodass der Rundgang auch für diejenigen, die das jüdische Ensemble schon einmal besucht haben, mit neuen Highlights interessant wird.

Anschließend gibt es die Möglichkeit das Begehbare Denkmal Mikwe, die Ausstellung "Eine Pforte des Himmels …" in der ehemaligen Synagoge und den jüdischen Friedhof auf eigene Faust zu erkunden – oder sich interessanteste Punkte vom Besucherdienst zeigen zu lassen. Gegen 15 Uhr lädt die Gemeinde Buttenwiesen zu einem "Come together" mit Kaffee und Kuchen in den neuen Kaisersaal des Rathauses ein. Eine geführte virtuelle Tour ermöglicht eindrucksvolle Einblicke in das öffentlich nicht zugängliche Gebäude am Markplatz 10, den Älteren noch bekannt als Drogerie Bender. Diese wurde um 1900 von dem jüdischen Geschäftsmann Isidor Einhorn gegründet. In 3-D-Darstellung werden die original erhaltene Drogerie-Einrichtung aus den 50er-Jahren, ein geheimnisvoller Kellerraum, die frühere Küche mit einem Gewölbe aus dem 18. Jahrhundert und versteckte Spuren des jüdischen Lebens in dem Gebäude sichtbar gemacht.

Die jüdische Kulturwoche bietet viele Möglichkeiten

Peter Dempf, bekannter Autor historischer Romane, liest am Mittwoch, 16. November, aus seinem – nicht nur für Kinder spannenden – neuen Buch "Das Geheimnis von Buttenwiesen". Das rund zweistündige abwechslungsreiche Programm am schulfreien Buß- und Bettag beginnt um 14 Uhr im Filmraum der ehemaligen Synagoge. Der Schriftsteller führt im Rahmen der Lesung zu Originalschauplätzen des Romangeschehens, an denen die Teilnehmer eigene Entdeckungen machen können. Kindgerecht aufbereitet erzählen an diesen Stationen Bernhard Hof, Beauftragter für jüdisches Erbe, und Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein etwas über geschichtliche Hintergründe des Romangeschehens und so erfahren die Besucherinnen und Besucher ganz nebenbei auch etwas über wichtige Personen in Buttenwiesen wie Leopold Reiter, dem das untere Zusamtal die Eisenbahnstrecke zu verdanken hatte, oder Hugo Lammfromm, den Sohn des Ortschronisten Israel Lammfromm.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine Reservierung über die Website des Lernort Buttenwiesen empfohlen.

"Auf dem Weg zum Lernort – Jüdisches Erbe Buttenwiesen" heißt der Dokumentarfilm von Christoph Komposch, Daniel Reichenberger und Johannes Haider, der am Donnerstag, 17. November, zum zweiten Mal im Cineplex in Meitingen gezeigt wird. Ein anschließendes Filmgespräch mit Professor Klaus Wolf von der Universität Augsburg, Regisseur Christoph Komposch und Bernhard Hof geht der Frage nach, welchen Beitrag historische Orte jüdischen Lebens heute für die Prävention gegen Antisemitismus leisten können.

Das ganze Programm der zweiten jüdische Kulturwoche mit täglich zahlreichen Vorträgen, Workshops, Konzerten, Ausstellungen, Buchvorstellungen, Exkursionen, Podiumsdiskussionen, für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche über Israel und jüdisches Leben in Bayerisch-Schwaben, früher und heute finden sich über die Website des "Lernorts Buttenwiesen": www.lernort-buttenwiesen.de. (AZ)