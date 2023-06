Lebensnah in Einhorns Drogerie eintauchen

Erstmals gibt es szenische Führungen am Jüdischen Ensemble in Buttenwiesen. Zudem bietet das Café Einhorn am Sonntag die Möglichkeit, tiefe Einblicke zu gewinnen.

Viele Einwohner Buttenwiesens und der umliegenden Ortschaften erinnern sich noch gut an die Drogerie Bender. Sie haben dort vielleicht ihre ersten Fotoartikel gekauft und sich dabei von Hanna Bender, die das Geschäft bis 2002 führte, beraten lassen. An die Gründerfamilie der Drogerie, die Einhorns dagegen, hat kaum jemand persönliche Erinnerungen. Szenische Führungen sollen nun Einblicke vermitteln in das Geschehen in der einstigen Drogerie um 1930, die Teil des Jüdischen Ensembles ist.

Im Schauspiel Heinrich, Isidor und Berta Einhorn begegnen

Es wäre doch spannend zu erfahren, was Isidor Einhorn am Tag vor der Eröffnung der Drogerie gedacht und gehofft hat, dachten sich die Organisatoren. Und wie sein Vater Heinrich es geschafft hat, ein Gebäude am Marktplatz zu erwerben. Wie hat sich Isidors Witwe Berta wohl gefühlt, als sie das Geschäft endgültig verkaufen musste? – Zwei szenische Führungen im Jüdischen Ensemble geben Gelegenheit dazu, Heinrich, Isidor und Berta Einhorn zu begegnen und ihnen in dem Schauspiel zuzuhören, was sie aus ihrem Leben erzählen.

Thomas Havelka, Pfarrer Kotonski und Marlies Landherr spielen Szenen

Der Gymnasiallehrer und Schauspieler Thomas Havelka hat drei Szenen entworfen, die Einblick in die Gedanken der historischen Personen geben möchten. Gemeinsam mit Pfarrer Mathias Kotonski und Marlies Landherr wird er die Szenen zur Aufführung bringen. Zwischen den Schauspielszenen erzählt Bernhard Hof Hintergründe und weiterführende Informationen zu den Personen und der Drogerie Einhorn.

Das Café Einhorn getestet haben auch schon (von links) Martina und Michael Hahn, Johannes Mordstein und Christoph Komposch. Foto: Markus Komposch

In der ehemaligen Synagoge eröffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr auch wieder das Café Einhorn. Die Besucher sind dort eingeladen, anhand von Fotos, Büchern und vielfältigen digitalen Angeboten auf Entdeckungsreise im jüdischen Buttenwiesen zu gehen. Und getreu dem Motto des Cafés Einhorn – „entdecken und genießen“ – können sie sich dabei mit Kaffee, Getränken und Plundern stärken. Interessante Geschichten rund um die Drogerie Bender/Einhorn und ihre Bewohner enthält das „Tagblatt Einhorn“, das im Café Einhorn und am InfoPoint erworben werden kann.

Mikwe und jüdischer Friedhof und Ausstellung in der Synagoge

Das begehbare Denkmal Mikwe Buttenwiesen, der jüdische Friedhof und die Ausstellung „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“ in der ehemaligen Synagoge können am 25. Juni von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Bei schlechtem Wetter finden die szenischen Führungen im Kaisersaal des Rathauses statt. Auf dem Buttenwiesener Marktplatz ist aufgrund der Veranstaltung an diesem Tag das Parken verboten. Parkmöglichkeiten bestehen beim Rathaus. Trotz der Baustelle in der Ortsmitte sind der Louis-Lamm-Platz (Ausschilderung „Apotheke“) und der Parkplatz am Rathaus mit Pkw erreichbar.

Für die szenischen Führungen besteht über die Website des Lernorts Buttenwiesen (www.lernort-buttenwiesen.de/angebote/konzerte-veranstaltungen) bis Samstag, 24. Juni, die Möglichkeit zur Reservierung. Restplätze werden vor Ort vergeben.

Der Themensonntag in Buttenwiesen im Überblick

Der Themensonntag am Jüdischen Ensemble Buttenwiesen im Überblick: 14 bis 17 Café Einhorn in der ehemaligen Synagoge, Ausstellung, Mikwe, jüdischer Friedhof; 14 und 15.30 Uhr Szenische Führung – Spielleiter Thomas Havelka mit Mathias Kotonski, Marlies Landherr und Bernhard Hof. Treffpunkt am InfoPoint vor der ehemaligen Synagoge am Louis-Lamm-Platz. (AZ)