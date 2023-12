Musikalischer Jahresausklang in Buttenwiesen

Der Musikverein Buttenwiesen hat einen Konzertabend zum Jahresabschluss veranstaltet. Zum Programm gehörten verschiedene Genres.

Es gehört zur Tradition des Musikvereins Buttenwiesen, das Jahr musikalisch mit einem Konzert abzuschließen. Aus diesem Grund haben die beiden Orchester der Zusamtaler Musikanten in den vergangenen Wochen mit ihren Dirigenten ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Vorsitzender Sebastian Huber freute sich über einen voll besetzten Konzertsaal und übergab nach seinem Grußwort zunächst an die Jugendkapelle, die den Konzertabend mit dem Musikstück "Red Comet" eröffnete. Weiter ging es unter der Leitung von Anja Gebele mit dem Musicalfilm-Hit "A Million Dreams". Auch solistische Beiträge der jungen Musiker waren zu hören. So präsentierten die Klarinettistinnen Sara Rauch, Theresa Wech, Natalie Eder und Leana Graber dem Publikum mit flinken Fingern die "Happy Clarinets". Der Titel "Don't Stop Me Now" von der legendären Band Queen sowie das Medley "Mamma Mia!" mit Hits der schwedischen Popgruppe ABBA rundeten das Programm ab. Als Zugabe hielt das Jugendorchester noch eine Überraschung bereit. Hierzu holten sie sich Unterstützung durch die Flötenkinder des Vereins und interpretierten gemeinsam "A Song For You".

Die Stammkapelle des Musikvereins Buttenwiesen unter der Leitung von Werner Wild auf dem Jahreskonzert. Foto: Yvonne Füssel

Mit der Ouvertüre "Leichte Kavallerie" von Franz von Suppe eröffnete die Stammkapelle den zweiten Konzertteil. Anschließend präsentierte das 30-köpfige Orchester unter der Leitung von Werner Wild die Hymne und den Konzertmarsch aus der Oper "Aida". Danach wechselten die Musiker das Genre und brachten den Konzertbesuchern das Pop-Medley "Supertramp" der gleichnamigen britischen Rockband zu Gehör. Als Nächstes standen das bekannte Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein sowie die "Glenn Miller Parade" auf dem Programm. Der Marsch "In Vita Optimum" aus der Feder von Lukas Bruckmeyer rundete den Musikreigen ab. Anhaltender Applaus belohnte die Zusamtaler Musikanten für die Aufführung. Als Zugabe spielte die Stammkapelle die Polka "Auf unsere Freundschaft" von Alexander Stütz und den Konzertmarsch Abel Tasman. (mame)

