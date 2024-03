Schüler zeigen mit ihren Bildern, wie sie die Umwelt schützen wollen

Die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal hat zusammen mit der Ulrich-von-Thürheim Grundschule Pfaffenhofen erneut einen Malwettbewerb ausgerichtet.

Die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal veranstaltet seit vielen Jahren gemeinsam mit der Ulrich-von-Thürheim Grundschule den Malwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken. Dieses Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 mit dem Thema „Der Erde eine Zukunft geben“ beschäftigt. Begleitet von ihren Lehrerinnen haben die Kinder tolle Bilder gestaltet, in denen sie zeigen, wie sie unsere Umwelt und unser Klima schützen wollen, was Nachhaltigkeit für sie persönlich bedeutet und wie die Welt von morgen aussehen kann.

Knapp 250 junge Künstlerinnen und Künstler haben am Wettbewerb teilgenommen. Für die fachkundige Jury, bestehend aus den Lehrerinnen Sybille Krause, Susan Crawley und Katharina Wagner, war es keine leichte Aufgabe, aus allen Bildern die schönsten Kunstwerke auszusuchen. Bei der Preisverleihung in diesen Tagen spürte man die Vorfreude und die Spannung in der Turnhalle der Grundschule deutlich. Alle waren neugierig, wer die Siegerinnen und Sieger sind.

Bei der Preisverleihung in Pfaffenhofen: (von links) Thomas Schneider, Susan Crawley, Katharina Wagner, Bankmitarbeiterin Marion Gollmitzer, Sybille Krause und Rektor Michael Bachmaier. Foto: Raiffeisenbank

Thomas Schneider, Vorstand der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal, löste die Anspannung und überreichte den erstplatzierten schöne Sachpreise und eine Urkunde. Über die Hauptpreise freuten sich: 1. Klasse: Hannes Straßer, Emil Wagner, Hanna Koller, Laura Hirn. 2. Klasse: Veronika Kopitina, Marie Hertl, Helena Weinert. 3. Klasse: Yasmina Lindenmeir, Anton Wagner, Antonia Hader, Anna-Lena Hirn. 4. Klasse: Marie Klauser, Lorena Kehl, Laura Mayr.

Alle anderen Teilnehmenden erhielten einen Trostpreis. Der Elternbeirat und der Förderverein der Ulrich-von-Thürheim Grundschule hatten ein leckeres Buffet mit Wraps, Muffins und Getränken vorbereitet. Dafür bedankte sich die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal laut Pressemitteilung mit einer großzügigen Spende. Die Bank will gemeinsam mit der Schule nächstes Jahre wieder den Malwettbewerb veranstalten. (AZ)