Umleitung in Buttenwiesen wird verlegt

Die Umleitungsstrecke der Ortsdurchfahrt in Buttenwiesen wird kurzzeitig abgeändert.

Aufgrund kurzzeitiger Arbeiten an der Kreuzung Bachstraße, Kreuzbergstraße und Wertinger Straße wird im Zeitraum vom Donnerstag, 15. Februar bis voraussichtlich Mittwoch, 28. Februar die Umleitungsstrecke der Ortsdurchfahrt in Buttenwiesen verlegt. In dieser Zeit wird der bisherige gesperrte Abschnitt (Hauptstraße) für den Verkehr freigegeben. Die Haltestelle Rathaus wird allerdings auch in dieser Zeit von den AVV-Regionalbuslinien 404 und 405 nicht bedient. Genauere Informationen können den Fahrgastinformationen und Aushängen an den Bushaltestellen des AVV entnommen werden. (AZ)