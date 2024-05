Zusamtaler Musikanten erhalten viel Beifall bei ihrem Kirchenkonzert

Die Jugend- und Stammkapelle konzertieren gemeinsam in Buttenwiesener Kirche. Sie bieten eine schöne Auszeit vom Alltag.

Bereits zum zweiten Mal hatten die Zusamtaler Musikanten ein Kirchenkonzert vorbereitet. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und kamen in die Kirche „Heiligste Dreifaltigkeit“ in Buttenwiesen.

Zum Auftakt des Kirchenkonzertes erklang von der Jugendkapelle unter der Leitung von Anja Kratzer „The Way Old Friends Do“. Die Ballade der legendären schwedischen Popgruppe ABBA ist eine sehr emotionale Hymne an die Freundschaft. Einer der Höhepunkte im Programm war der Popsong „You raise me up“. Die junge Solistin Theresa Wech begleitete hierbei die Jugendkapelle mit ihrem hervorragenden Gesang. Dafür wurde sie mit anerkennendem Beifall des Publikums belohnt.

Die passenden Worte zwischen den Stücken findet Pfarrer Klaus Ammich

Pfarrer Klaus Ammich lockerte durch einige Gedanken das Programm immer wieder auf. Er fand passende Worte zwischen den Musikstücken und führte die Konzertbesucher auf diese Weise zu den nachfolgenden Werken hin. Die Stammkapelle spielte unter der Leitung von Werner Wild und begann ihre musikalischen Darbietungen mit dem anspruchsvollen St. Thomas-Choral von Pavel Stanek. Danach folgte das klassische Musikstück „Air“ von Johann Sebastian Bach. Weiter ging es mit dem Soundtrack zum gleichnamigen Film „Out of Africa“. Die „Feuerwerksmusik“, das bekannte Konzertwerk von Georg Friedrich Händel, rundete das Programm ab.

Besucher hatten durch das Konzert eine Auszeit vom Alltag

Passend zum Marienmonat Mai bildete das Lied „Maria breit den Mantel aus“ den Abschluss des Konzertes. Hierzu versammelten sich beide Orchester im Altarraum und spielten gemeinsam das Marienlied, welches durch den Gesang der Konzertbesucher begleitet wurde. Das abwechslungsreiche Programm sorgte für eine kurzweilige Konzertstunde und gab den Besuchern die Möglichkeit, für einen Moment dem Alltag zu entfliehen.

Lesen Sie dazu auch