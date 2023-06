Dillingen

vor 2 Min.

Dieser Lehrer bringt bei der Dillinger Lebenshilfe alle zum Lachen

Plus Komiker Han's Klaffl serviert zum Jubiläum einen Kabarettabend voller Ironie und gibt Einblick in das Biotop Schule.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Nicht zu glauben, aber auch Lehrer haben Humor. Dies jedenfalls möchte Gymnasiallehrer und Staatskabarettist auf Lebenszeit Han's Klaffl seinem Publikum im Festzelt zum 50-Jährigen der Dillinger Lebenshilfe beweisen. Und er kann es ohne Wenn und Aber. Mit seinem Programm „Restlaufzeit“ überzeugt er nicht nur die davon nicht betroffenen Besucherinnen und Besucher, sondern auch die zahlreichen Berufskolleginnen und -kollegen unter ihnen. Da plaudert Klaffl im Gewand seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem für Schülerinnen und Schüler verschlossenem Heiligtum, dem Lehrerzimmer, und legt dabei den erhobenen Zeigefinger auf deren emotionale Inkontinenz.

32 Bilder So schön war das Jubiläum der Lebenshilfe Foto: Benjamin Reif, Berthold Veh, Jan Koenen

Mit trefflicher Genauigkeit karikiert er in seinem Programm Lehrertypen, den Schulleiter sowie dessen rechte Hand an jeder Schule, den Hausmeister. Klar, dass er damit jede und jeden im Zelt an den Lachmuskeln erwischt, denn diese Art von Paukern kennt jeder, der einmal nicht nur die gymnasiale Schulbank gedrückt hat. Hier geht es rund mit den pädagogischen Versuchen derer, die den Schülerinnen und Schülern etwas beibringen sollen, was sie in der Regel überhaupt nicht interessiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen