Bei Gundelfingens Anzenhofer werden Erinnerungen wach

Fußball-Bayernliga Süd: Der Innenverteidiger des FC Gundelfingen schoss den TSV Landsberg vor vier Jahren zum Landesliga-Titel, nun kommt es zum Wiedersehen mit alten Weggefährten. Und dem Duell mit einem Ex-Profi.

Diesem Spiel fiebert David Anzenhofer entgegen, das gibt der 28-Jährige ganz offen zu. Denn wenn sein FC Gundelfingen am Samstag (14 Uhr) zum Bayernliga-Spiel beim TSV Landsberg antritt, dann ist es für Anzenhofer auch eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. 52 Mal trug er bei seinen beiden „Gastspielen“ am Lech das Landsberger Trikot, besonders die Saison 2018/19 bleibt ihm dabei für immer in Erinnerung. Mit 23 Treffern, darunter 17 verwandelte Elfmeter, schoss der Abwehrhüne die TSV-Fußballer zur Landesliga-Meisterschaft.

Der Gundelfinger trifft auf Ex-Weggefährten

„Natürlich denke ich gerne zurück“, gibt der Innenverteidiger des FC Gundelfingen zu, und obwohl sich das Landsberger Team selbst gegenüber der vergangenen Saison, als Anzenhofer in der Vorrunde noch einmal zurückkehrte, personell gewaltig verändert hat, gibt es noch ein paar Weggefährten. Wie Branko Nikolic im Mittelfeld oder Steffen Krautschneider in der Offensive. Ganz besonders freut sich Anzenhofer auf das Duell mit Ex-Profi Sascha Mölders, der ein ähnlich körperbetontes Spiel wie der FCG-Verteidiger bevorzugt. Und diese Körperlichkeit schätzt auch Trainer Stefan Anderl an Anzenhofer und dessen Nebenmann Elias Weichler. Beim 3:1-Sieg unter der Woche gegen den TSV Kottern bezeichnete Anderl deren Auftritt als „überragend“.

"Das Gefühl, dass ich hier mehr helfen kann"

Dass Anzenhofer solche Akzente setzt, ist keineswegs selbstverständlich. Erst als B-Junior hatte er bei der SSV Höchstädt mit dem Vereinsfußball begonnen, wechselte dann bald in den FCG-Nachwuchs und wurde als 21-Jähriger vom FC Memmingen für die Regionalliga verpflichtet. Es war ein rasanter Aufstieg. Und so schnell es nach oben ging, so schnell kann das selbst gewählte Ende kommen. „Die Prioritäten haben sich etwas verschoben“, verrät Anzenhofer, der ins Wertinger Familienunternehmen Killisperger eingeheiratet hat und dort schon die Geschäftsführung unterstützt. „Das war auch ein Grund, dass ich im Januar noch mal zum FCG gekommen bin. Der Zeitaufwand ist etwas geringer als in Landsberg – und ich hatte das Gefühl, dass ich hier mehr helfen kann“, so Anzenhofer.

Vorerst nicht mehr helfen kann Niklas Fink. Der Mittelfeldspieler musste gegen Kottern kurz nach seiner Einwechslung wieder raus – mit einer schweren Knieverletzung. Die endgültige Diagnose steht noch aus, doch in diesem Jahr ist nicht mehr mit ihm zu rechnen.

FC Gundelfingen: Dewein, Ratter; Grötzinger (?), Durner, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, Böck, Brugger, Noller, Schröder, Hafner, Müller, Schneider, Tarakan, Neziri, Spizert, Sailer, Miller

Der Gegner: Beim TSV Landsberg machen sie keinen Hehl daraus, wohin die Reise gehen soll. Platz eins oder zwei hat beispielsweise Sascha Mölders als Ziel ausgegeben. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer des FC Augsburg, vorletzte Saison noch Drittliga-Torschützenkönig im Trikot von 1860 München, ist seit dem Sommer Spielertrainer am Lech. Gleichberechtigt mit Michael Hutterer, der ebenfalls noch auf dem Platz steht. Und um dieses Ziel zu erreichen, investieren die Landsberger kräftig in Beine. 14 Neue hat der TSV bislang geholt, darunter auch Sandro Caravetta aus Gundelfingen. Der Stürmer, der vergangene Saison wegen einer Knieverletzung lange fehlte, kam wegen einer neuen Blessur bislang noch nicht zum Einsatz. Die Gesamtbilanz der Punktspielduelle seit 1966 spricht noch leicht für den FCG, der 22 Mal gewann und 20 Niederlagen kassierte. Dazu kommen sieben Remis. Vergangene Saison siegten die Landsberger 1:0 an der Donau und beim Debüt von Stefan Anderl als FCG-Coach 3:0 zuhause.