Der Glötter Johann Sailer erhält den Bürgerbrief seiner Heimatgemeinde

Anlässlich seines 75. Geburtstages verlieh die Gemeinde Glött Herrn Johann Sailer am 03. März 2024 in einem festlichen Rahmen den Bürgerbrief der Gemeinde.

Im Beisein seiner Familie und Freunden sowie einer großen Zahl von Gästen, den Gemeinderatsmitgliedern und den Vorsitzenden aller örtlichen Vereine ehrte die Gemeinde Glött den überaus engagierten Johann Sailer für sein ehrenamtliches Wirken über Jahrzehnte. Und der Anlass hätte nicht passender sein können: sein 75. Geburtstag. Die Chorgemeinschaft eröffnete die Feierlichkeiten mit einer amüsanten Darbietung über seine ehrenamtlichen Aktivitäten sowie seiner Ehefrau Anni, die ebenfalls einige Tage vorher ihren 75. Geburtstag feiern durfte.

Er war lange auch Zweiter Bürgermeister in Glött

Erster Bürgermeister Friedrich Käßmeyer würdigte anschließend den großen Einsatz von Johann Sailer. Seine Mitgliedschaft in den örtlichen Vereinen, die er stets bei sämtlichen Aktivitäten und Festen mit seinem Einsatz und benötigtem Equipment unterstützte, sei Ausdruck seiner sozialen Einstellung. Besondere Freude bereitet dem Jubilar ihm die Musik. Seit 60 Jahren ist er aktiver Sänger und seit 25 Jahren Vorsitzender der Chorgemeinschaft. Von 1977 bis 2021 war er Bassist bei der Blaskapelle Glött.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Glött war er 40 Jahre aktiv, war immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde. 24 Jahre - von 1990 bis 2014 - war Johann Sailer Mitglied im Gemeinderat Glött, davon zwölf Jahre als Zweiter Bürgermeister aktiv.

Der Laudator hob in seiner Ansprache hervor, dass der Geehrte ihm in dieser Zeit immer loyal zur Seite stand. Er schätzte stets seine ausgesprochen soziale, helfende Einstellung und zitierte Charles Dickens: „Tue so viel Gutes, wie du kannst, und mache so wenig Gerede, wie nur möglich, darüber“.

Auch der Höchstädter Georg Winter gratuliert

Aufgrund all seiner Verdienste, beschloss der Gemeinderat ihm den Bürgerbrief der Gemeinde Glött zu verleihen. Nach der feierlichen Übergabe des Bürgerbriefes gratulierten die Gemeinderatsmitglieder, die Vorstände des Gesangvereins, der Blaskapelle, des Fischervereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Obst- und Gartenbauvereins, des Schützenvereins, des Soldaten- und Veteranenvereins und der Spiel- und Sportvereinigung Glött sowie in Vertretung der CSU, der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Winter, der zudem seit der gemeinsamen Berufsschulzeit eng mit dem Geehrten verbunden ist. Für die feierliche Umrahmung sorgte die Chorgemeinschaft sowie die Blaskapelle Glött. (AZ)

Lesen Sie dazu auch