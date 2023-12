Asche entsorgt: Gartenhütten in Gottmannshofen brennen ab

Aschereste in einer Biotonne sorgen in Gottmannshofen am zweiten Weihnachtsfeiertag für einen Brand. Zwei Gartenhütten sind zerstört, eine Wand beschädigt.

Polizei und Feuerwehr mussten am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Brand von zwei Gartenhütten ausrücken. Gegen 13.40 Uhr gerieten die Gartenhütte eines Wohnhauses in der Geißbergstraße in Gottmannshofen sowie die Gartenhütte auf dem benachbarten Grundstück in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Gottmannshofen und Wertingen gelöscht werden. Als mutmaßlicher Brandherd wurde dabei eine untergestellte Biotonne in einer der Gartenhütten ausgemacht, berichtet die Polizei.

Brand in Gottmannshofen: 7000 Euro Schaden

In dieser wurden am Vortag Aschereste entsorgt, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand die Brandursache darstellen dürften. An beiden Gartenhütten entstand Brandschaden. Zudem wurde die Fassade einer Garage verrußt. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 7000 Euro angegeben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Am Einsatzgeschehen waren 28 Feuerwehrleute, eine Streife der Wertinger Polizei sowie ein vorsorglich bestellter Rettungswagen beteiligt. (AZ)