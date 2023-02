Gottmannshofen

Stilvoll in Gottmannshofen den Fasching feiern

Das Tanzorchester bringt Hits der 20er- bis 60er-Jahre in den Landgasthof Stark. Wer also nicht zu den üblichen Schlagerhits tanzen will, ist hier genau richtig.

Am Faschingssonntag heißt es bereits zum dritten Mal: Rein in die guten Tanzschuhe und rauf aufs Parkett zu Tanzmusik nach alter Schule! Bereits im vergangenen Oktober freuten sich die Musikerinnen und Musiker des Alte-Schule-Tanzorchesters darüber, nach einer langen Zwangspause wieder vor Publikum und für tanzfreudige Gäste zu musizieren. Die zehn Musiker boten im Saal des Landgasthofs Stark vier Stunden Tanzmusik nach alter Schule: Foxtrott, Swing, Jive, schnelle und langsame Walzer, Rumba sowie Cha-Cha-Cha durften nicht fehlen. Besonders geübte Tanzpaare freuten sich auch über den ein oder anderen Boogie-Woogie, Paso Doble und Tango. Das besondere dabei: Sämtliche Stücke stammen aus den Jahren 1921 bis 1969. Das Tanzorchester war schon im Landgasthof Stark zu Gast Trompeterin Andrea Gerblinger und Kontrabassist Korbinian Geirhos hatten die Sammlung historischer Musiknoten im Internet ersteigert und mit befreundeten Musikern ausgetestet. Das Ergebnis bereitete der Formation so viel Spaß, dass sich daraus ein Tanzorchester gründete, das bereits einmal in Wertingens Innenstadt sowie zweimal beim Landgasthof Stark zum Tanz lud.

Die Gäste ließen sich derzeit von der Freude der Band an der alten Musik anstecken, die meisten tanzten vom ersten bis zum letzten Stück, einige freuten sich auch nur, die gewohnt gute Küche in diesem besonderen Rahmen zu genießen und den tanzenden Paaren zuzusehen. Die Tanzfläche war in jeder Runde voll besetzt und es herrschte – nicht nur während der einzigen Polka des Abends - ausgelassene, fröhliche Stimmung. Die charmante Sängerin Barbara Horsche und ihr männlicher Gegenpart Ferdinand Geirhos bereicherten die Stückauswahl für Combo und große Besetzung mit drei Saxofonen, zwei Trompeten, Posaune und Rhythmusgruppe. Zu Oldies auf die Tanzfläche Auch Josef Stark freute sich über die wiederholt gelungene Veranstaltung. Zusammen mit den drei Organisatoren des Tanzevents wurde gleich der nächste Termin für einen Tanzabend mit dem Tanzorchester vereinbart: Am Faschingssonntag, 19. Februar, sollten alle, die es zwar auf die Tanzfläche, aber nicht zum wilden Faschingstreiben zieht, die Gelegenheit bekommen, das Tanzbein erneut zu schwingen. Eine Verkleidungspflicht besteht ausdrücklich nicht, jeder kommt, wie er möchte: vom Alltagsoutfit bis hin zur feinen Robe darf und soll alles vertreten sein. Die Musizierenden und der Landgasthof Stark freuen sich auf einen ausgelassenen Abend mit gutem Essen, abwechslungsreicher Tanzmusik der 20er bis 60er-Jahre und fröhlichen Gästen. (AZ)



Info: Tanzabend mit dem Alte-Schule-Tanzorchester, Sonntag, 19. Februar, von 17 bis 21 Uhr. Karten (zwölf Euro zuzüglich drei Euro an der Abendkasse) können reserviert werden unter asto@gmx.net oder im Landgasthof Stark unter Telefon 08272/2214. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

