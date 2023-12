Hirschbacher Vereine schießen für den guten Zweck

König-Ludwig-Schützen laden Hirschbacher Ortsvereine zum Andreas-Fischer-Gedächtnisschießen ein. Diesmal geht die Spende an die Wasserwacht-Ortsgruppe Wertingen.

Auch in diesem Jahr hatten die König-Ludwig-Schützen die Hirschbacher Ortsvereine vor Weihnachten wieder zum Andreas-Fischer-Gedächtnisschießen eingeladen. Der Wettkampf, der seit 2008 besteht, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil im Ortsgeschehen entwickelt. An den zwei Schießabenden gingen 67 Teilnehmer an den Schießstand und versuchten ein gutes Ergebnis für ihren Verein zu erzielen. Dabei spielte letztendlich dann auch das Quäntchen Glück eine große Rolle, da nach Ringen und Blattl gewertet wurde.

Possenrieds Maibaumfreunde sichern sich gleich zwei Titel

Bei der Siegerehrung konnte Schützenvorstand Erich Vogler die Namen der besten Teilnehmer bekannt geben. Die Einzelmeisterschaft gewann Stefan Sauler vor Michael Wenger und Erich Vogler. Sie erhielten jeweils einen Pokal. Bei den einzelnen Gruppen haben in diesem Jahr erstmals auch der Pfarrgemeinderat und die Maibaumfreunde Possenried teilgenommen. Die Maibaumfreunde sicherten sich auf Anhieb nicht nur den Meistbeteiligungspreis, sondern erzielten auch das beste Mannschaftsergebnis. Auf den weiteren Plätzen folgten Krieger- und Soldatenverein, Bauernverband, Feuerwehr, Tennisverein, Gartenbauverein, „Firehawks“ und Pfarrgemeinderat.

Die Wertinter Wasserwacht erhielt die Spende

Der Schützenverein verzichtete – wie in jedem Jahr – wieder auf ein Startgeld und bat die Teilnehmer im Gegenzug um eine Spende für einen guten Zweck. In diesem Jahr wurde die Wasserwacht Ortsgruppe Wertingen bedacht. Zur Ergebnisbekanntgabe konnte Vorsitzender Erich Vogler die stellvertretende Vorsitzende der Wasserwacht-Ortsgruppe, Jana Trapp, begrüßen und ihr die Einnahmen aus dem Wettkampf, welche vom Schützenverein auf 450 Euro aufgestockt wurden, übergeben. Jana Trapp bedankte sich beim Vorstand Erich Vogler für das Engagement des Schützenvereins zugunsten der Wasserwacht. Sie freute sich, an der Benefizveranstaltung dabei sein zu können. (pefi)