Freie Wähler kritisieren „schräge CSU-Show“

Wahlkampf Die Abgeordneten Mehring und Häusler sind irritiert über den Auftritt des Ministerpräsidenten Söder in Höchstädt. Von „Schmutzeleien“ ist die Rede. Es fließe kein Euro mehr in die Region, als ohnehin vom Landtag beschlossen worden sei.

Der spontane Blitzauftritt von Markus Söder (CSU) am Montag in Höchstädt hat ein politisches Nachspiel. Mit Fraktionsvize Johann Häusler und Parlamentarischem Geschäftsführer Fabian Mehring sind zwei Vertreter von Söders Koalitionspartner, den Freien Wählern, nachdrücklich irritiert von der Stippvisite des Ministerpräsidenten in Höchstädt. Dabei geht es laut Pressemitteilung sowohl um die Umstände des Besuchs als auch um „die angeblichen Millionen, die Söder vermeintlich im Gepäck hatte“.

FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler übt Kritik an der CSU. Foto: Berthold Veh

Landtagsabgeordneter Johann Häusler stört sich bereits am Teilnehmerkreis der kurzfristig „inszenierten“ Veranstaltung. Der Biberbacher sagt: „Es mag der CSU vielleicht entgangen sein, aber: Im von Söder als ,Schorsch-Winter-Tempel‘ titulierten Höchstädter Schloss amtieren schon seit acht Jahren Bürgermeister der Freien Wähler.“ Dass Bürgermeister Maneth ernstlich aus der Heimatzeitung erfahre, dass der Ministerpräsident seine Stadt besuchte, um dort dem Bürgermeister von Haunsheim eine vermeintliche Förderzusage für sein Schloss zu machen, ist schon ein starkes Stück.“ Und Häusler fährt fort: „Man stelle sich vor, Hubert Aiwanger würde in Dillingen einen Förderbescheid für die Stadt an Markus Müller übergeben – mit der freundlichen Bitte, es bei Gelegenheit Oberbürgermeister Kunz auszurichten.“ Sobald Wahlkampf ist, „scheint die alte CSU mit ihren Schmutzeleien verlässlich zurückzukehren“, schimpft Häusler.

Fabian Mehring findet Söders Auftritt stillos

Sein Kollege Mehring nimmt es indes sportlich und findet es „stillos, aber legitim“, dass ausschließlich CSU-Politiker geladen waren. „Markus Söder ist ja auch CSU-Parteivorsitzender. Angesichts des Teilnehmerkreises ist er wohl in dieser Funktion zu seinen Parteifreunden gekommen – da will ich dann lieber gar nicht dabei sein“, scherzt der FW-Politiker.

Mehrings Ärger richtet sich stattdessen auf Söders in Höchstädt gemachte Versprechungen. „Jeder Parteivorsitzende darf selbstverständlich seine Kandidaten unterstützen – Hubert Aiwanger war auf meine Einladung ja auch schon da. Derlei Termine mit Förderzusagen aus dem Staatshaushalt zu verbinden, ist allerdings ein Tabubruch. Die grundlegenden Spielregeln unserer Demokratie sollten schon auch von der CSU beachtet werden“, fordert Mehring. Der Landtagsabgeordnete wettert: „Zeiten, in denen CSU-Ministerpräsidenten den Freistaat als Parteieigentum betrachteten und das Steuergeld der Menschen in Bayern auf CSU-Veranstaltungen verteilten, sind Gott sei Dank vorbei.“

Die CSU kann nicht mehr allein über Haushaltsmittel entscheiden

Über das angekündigte Geld für die Geburtshilfe und das Schloss, so Mehring, entscheide zudem nicht der Ministerpräsident, sondern der Haushaltsgesetzgeber – und das sei der Landtag. „Dort hat die CSU seit 2018 bekanntlich keine Mehrheit mehr und braucht die Zustimmung der Freien Wähler, damit Söder Wort halten kann. CSU und Freie Wähler fördern diese Projekte also gemeinsam, weshalb sich beide Themen nicht für einen Wahlkampf zwischen Bewerbern von CSU und FW eignen“, betont der Parlamentarische Geschäftsführer.

An der „schrägen Inszenierung“ der Fördermittel stört sich Johann Häusler. „Die groß angekündigten Mittel für die Geburtshilfe erhält jedes Krankenhaus in Bayern, das die entsprechenden Förderkriterien erfüllt. Dafür braucht es weder den Ministerpräsidenten noch eine CSU-Show – das geht per Antrag auf dem Verwaltungsweg.“ Zudem sei die erste Lesung des Haushalts im Landtag schon vor Wochen gewesen, sodass es nicht den geringsten Zusammenhang mit dem Besuch des Ministerpräsidenten gebe. Häusler sagt: „Wenn die CSU sich schon als Wohltäter der Region darstellen will, sollte sie wenigstens etwas auf den Weg bringen, das nicht ohne ihr Zutun sowieso passiert. Was in Höchstädt großspurig verkündet wurde, war diesbezüglich eine Luftnummer.“ Es fließe kein Euro mehr in die Region, als per Beschluss des Landtags eh gekommen wäre. „Söders Besuch war reiner Wahlkampf. Außer Spesen nichts gewesen“, stellt Häusler fest. Die beiden Abgeordneten haben Söder ihr Missfallen auch in einem persönlichen Brief mitgeteilt. (pm) Fotos: Veh/Wagner