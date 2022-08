Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Endlich Sommerferien! So war der erste Ferientag im Landkreis Dillingen

Plus Sommerliche Temperaturen, der erste Sommerferientag und ein Sprung ins kühle Nass. Einige Menschen treibt es trotz bewölkten Himmels in die Freibäder.

Von Susanne Klöpfer

Endlich Sommerferien! Bei 28 Grad, aber eher bewölktem Himmel und etwas Sonnenschein sind die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Dillingen gut in die langen Ferien gestartet. In den Freibädern in Dillingen und Wertingen breiten einige ihre Badehandtücher aus oder gönnen sich ein Eis am Kiosk. Die Badegäste haben uns verraten, wohin es dieses Jahr in den Urlaub geht, ob sie lieber in der Heimat bleiben und welche Tipps sie für diesen Sommer haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

