Jungzüchterschau: Tierische Champions aus dem Landkreis Dillingen

Bei der Bayerischen Jungzüchterschau in der Wertinger Schwabenhalle punkten 25 Züchter aus der Region. Die jüngste Teilnehmerin ist dabei erst vier Jahre alt.

Bereits zum 9. Mal fand die Bayerische Jungzüchterschau in der Schwabenhalle statt. Mit über 200 ausgestellten Tieren der drei Rassen Fleckvieh, Braunvieh und Holstein erfuhr diese Tierschau auch überregional großen Zulauf. In 23 Bewertungsringen wurde um die begehrte Preise gerittert, die Champion-Entscheidungen fielen dabei erst spät in der Nacht. Beim Wettbewerb wurde einerseits die jeweils typmäßig schönste Kuh gewählt; zeitgleich wurde auch die beste Vorführleistung bewertet. Im Anschluss an die Schau wurden die Erfolge bei der After-Show-Party ausgiebig gefeiert.

Aus dem heimischen Zuchtgebiet waren 25 Jungzüchter mit Kälbern, Jungrindern und Kühen vertreten. Aus dem Landkreis Dillingen nahmen Robert Lindemeyr (Bliensbach) mit der Viertkalbskuh Wendy vom Betrieb Schröppel (Kleinsorheim) und Sonja Hermanns (Reistingen) mit ihrer Achtkalbskuh Iris, die sich noch sehr jugendlich präsentierte, teil. Wendy errang in ihrer Gruppe sogar einen 1c-Preis. Bei den Jungrindern führte Jürgen Lindemeyr (Bliensbach) seine Eva – ein so genanntes Ansbach Triesdorfer Tiger-Rind – souverän vor.

Die Kleinsten Teilnehmer sind aus Reistingen

Bereits am Nachmittag hatten die Jüngsten ihren Auftritt. Die Kinder im Alter von drei bis elf Jahren führten ihre Kälber vor und waren mit riesiger Begeisterung bei der Sache. Neben der Platzierung im Wettbewerb wurden auch die am tollsten gestalteten Stalltafeln prämiert. Die Kinder hatten dabei viel Ehrgeiz und Ideenreichtum an den Tag gelegt. Aus dem Landkreis holte die vierjährige Emma Sporer (Laugna) mit ihrem Kalb Ulla gekonnt den Vorführsieg in ihrer Gruppe. Auch Alina Hermanns konnte stolz sein: Sie war mit Kalb Frieda beim Hindernisparcours Gruppenschnellste. Außerdem nahmen die beiden Geschwister Anja und Tobias Hermanns (Reistingen) erfolgreich am Bambiniwettbewerb teil.

Das Resümee: Eine rundum gelungene Schau, die erneut gezeigt hat, dass es um den Züchternachwuchs in Bayern und auch in unserer Region gut bestellt ist. Neben dem Wettbewerb standen der Austausch und das Miteinander der Jungzüchter im Vordergrund. Oft ist die bayerische Jungzüchterschau in Wertingen der Ausgangspunkt für lange Freundschaften und starke Netzwerke. (AZ)

Lesen Sie dazu auch