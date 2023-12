Laugna

13:13 Uhr

Die Laugnaer Bühne sorgt für herzhafte Lacher

Beste Stimmung auf der Theaterbühne in Laugna: Hier präsentieren die Theaterleute ihr traditionelles Theaterlied.

Plus Das heitere Stück „Zwoa harte Nüß“ von Ulla Kling erweist sich bereits am Premierenabend als Riesenerfolg. Auch jüngere Besucher steckt das Theaterfieber an.

Lachen ist gesund – und wer etwas Lustiges erleben will, der sollte sich einen Platz im Theater Laugna bei dem Stück "Zwoa harte Nüß" von Ulla Kling reservieren. Etwa 200 Besucher sind am ersten Weihnachtsfeiertag in das Bürgerhaus gekommen. Die eifrigen Theaterleute und das fleißige Bürgerhausteam sorgen dort für ein großes Spektakel. Das Wort „Team“ hat hier einen ganz besonderen Stellenwert.

Beim Besuch der Laienspieler ist man überrascht, wie hoch der ehrenamtliche Einsatz jedes einzelnen Mitglieds ist. Der 59-jährige Hermann Rager-Kempter und der 72-jährige Regisseur Alois Kotschner sind hauptverantwortlich für das Organisatorische. Der Verein zählt 38 Mitglieder. „Wir sind stolz auf uns, so viele Auftritte in einem kurzen Zeitraum zu spielen. Das muss uns erst einmal jemand nachmachen“, sagt Rager-Kempter bei der Begrüßung. Bis zum 7. Januar werden sie mit einer nur kurzen Pause fast jeden Abend und an zwei Nachmittagen das Publikum unterhalten. „Die Abende sind ausverkauft, mit viel Glück kann man sich für den 2. Januar noch Karten reservieren“, so Rager-Kempter.

