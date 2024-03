Dieser Club in Laugna bietet weit mehr als das Schnupfen von Tabak

Der Schnupferclub "Ziag nauf" hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem Träger schwäbischer Kultur entwickelt. Dennoch: Das Schnupfen mache die Nase frei.

Bilder und Urkunden von den vergangenen 50 Jahren befinden sich in dem Album, das neben den Plastikschachteln mit Schnupftabak auf dem Tisch vor den Verantwortlichen des Schnupferclubs Laugna liegt: Manfred Gerblinger, Franz Fackler, Jürgen Uhl, Jürgen Häußler und Gerhard Schmidt schwelgen in Erinnerungen. Gerblinger ist schon seit den Anfängen der "Schnupfer" dabei und seit 49 Jahren auch der Erste Vorsitzende des Clubs. Alles habe damals mit regelmäßigen Treffen mit fünf bis sechs anderen an ihrem Stammtisch begonnen, bei dem sie neben ihrem abendlichen Bier und Gesprächen ihrer Leidenschaft nachgingen – dem Tabak schnupfen. Dies war dann auch die Idee für die Gründung eines Schnupferclubs. Nachdem diese Idee dann 1974 umgesetzt war, widmeten sich die Mitglieder zusätzlich der Kultur – entgegen der Meinung "sie würden doch nichts anderes hinbekommen als Schnupfen und Trinken".

Unterstützung hätten sie dabei unter anderem vom damaligen Bürgermeister Johann Öttle bekommen, der sich von Anfang an für ihr Vorhaben eingesetzt habe und dem damaligen Landrat Anton Dietrich, der für seine Hilfe als Ehrenmitglied ausgezeichnet wurde. Der Club sei anfangs noch als "Geselligkeitsverein" abgestempelt worden. Inzwischen – 50 Jahre und viele Heimatabende später – hätten sie sich zu einem "Träger schwäbischer Kultur" entwickelt. Sie würden jährlich ein Grillfest organisieren, bei dem auch Nicht-Mitglieder willkommen seien und im Sommer gäbe es immer eine Fahrradtour mit anschließendem Besuch in einem Biergarten.

Der Zweite Vorsitzende Franz Fackler fordert auf: Ziag ma ein nauf!

Laut der letzten Generalversammlung hat der Kulturkreis zurzeit 87 Mitglieder. Seit den alten Zeiten habe es einige Entwicklungen gegeben. Das Durchschnittsalter sei zwar eher hoch, doch es gebe auch einige junge Mitglieder. Über den Seniorinnen-Tisch, der immer besetzt sei und an dem ausgelassene Stimmung herrsche, freuen sich die fünf verantwortlichen Männer. Nicht alle Mitglieder teilen ihren Worten zufolge die Leidenschaft des Schnupfens. Es sei auch durch die kulturellen und sozialen Veranstaltungen in den Hintergrund gerückt. Aber die Tätigkeit, die ausschlaggebend für die Gründung und verantwortlich für den Namen des Clubs war, sei keineswegs in Vergessenheit geraten. Denn richtige "Schnupfer" gebe es im Schnupferclub immer noch. Vor allem beim gemütlichen Zusammensitzen fällt irgendwann die Aufforderung "Ziag ma ein nauf", erläutert Zweiter Vorsitzender Franz Fackler.

Utensilien des Schnupferclubs Laugna: die Nachbildung eines Gefäßes, in dem früher Schnupftabak aufbewahrt wurde, und eine Maschine, die den Tabak in die Nase katapultiert. Foto: Anna Lena Mayr

Denn: "Schnupfen entspannt und macht eine freie Nase", zitiert Häußler die "Aussagen von alten Schnupfern". Jürgen Häußler kennt zudem geschichtliche Fakten zu ihrem Hobby: Tabak zu Schnupfen habe eine längere Tradition als ihn zu rauchen und habe sich während des Dreißigjährigen Krieges gesellschaftlich verbreitet, als es durch den Hochadel modern wurde. Auf dem Tisch vor den Mitgliedern des Schnupferclubs steht eine Nachbildung eines Gefäßes, in dem früher Schnupftabak aufbewahrt wurde und mit dessen "Wedel" am Deckel der "Riasel entstaubt" werden konnte, wie die "Schnupfer" erklären. Und auch die Maschine daneben führen sie vor: Ganz vorn auf ein längliches Brett wird der Tabak gelegt. Dahinter dient ein kleiner Spiegel dem richtigen Zielen ans Nasenloch. Der Mechanismus an der Unterseite des Brettes, der einer Mausefalle gleicht und mit dem Finger ausgelöst wird, katapultiert den Tabak in die Nase.

Am 23. März findet der Heimatabend in Laugna statt.

Häußler blättert in dem Album und zeigt stolz ein Bild von dem ersten Heimatabend des Schnupferclubs, der im März 1992 stattfand. Dieses Jahr veranstalten sie inzwischen schon den 20. Heimatabend. Diese Veranstaltungen seien besonders wichtig, denn damit würden sie sich um die "Pflege des Brauchtums" kümmern, erzählt Uhl. Der Kassierer des Schnupferclubs erklärt, was darunter zu verstehen sei: "Zum Beispiel pflegen wir an dem Abend die Mundart des Schwäbischen, dass es nicht ausstirbt." Schmidt ergänzt die kulturelle Bedeutung dahinter: Bei ihrem Heimatabend gehe es darum, das Heimatgefühl zu stärken. Denn Heimat definiere sich nicht nur geografisch, sondern unter anderem durch das "Wohlfühlen in einer Gemeinschaft", dafür könne beispielsweise ein Verein sorgen. Oder eben ein gemeinsamer Dialekt.

Passend dazu stehe der diesjährige Heimatabend unter dem Motto "So send's dia Schwoba", der am Samstag, 23. März, stattfinden wird. Sowohl das Essen als auch das Programm zeugen von der Liebe zum Schwabenland. Bei Maultaschen mit Kartoffelsalat werden die Gäste unterhalten von der Blasmusikformation "Stubenattacke", der "Volkstanzgruppe Laugna", der "Theatergruppe Laugna" und "Vinzenz und Baschde", die mit Humor auf das Dorfgeschehen in Laugna eingehen. An Interessierte geht die Bitte, sich bei Manfrad Gerblinger für eine Platzreservierung anzumelden unter der Telefonnummer 08272/3525. Der Eintritt ist frei.