Feuerwehren rücken zu Kaminbrand in Lauterbach an

Etwa 40 Ehrenamtliche der Feuerwehren waren bei einem Kaminbrand in Lauterbach im Einsatz. Nachbarn verhinderten Schlimmeres.

Feuerwehren mussten in der Nacht zum Freitag zu einem Kaminbrand in der Mertinger Straße in Lauterbach ausrücken.

Um 23.43 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in einem Gebäude alarmiert worden. Aufmerksame Nachbarn hatten den Rauch bemerkt und dadurch möglicherweise Schlimmeres verhindert.





"Wenn den Rauch keiner gesehen hätte, hätte das Feuer im schlimmsten Fall auf einen Stadel übergreifen können", teilt Kreisbrandmeister Daniel Riegl unserer Redaktion mit.

Die Feuerwehren mussten nach Lauterbach zu einem Kaminbrand ausrücken. Foto: Feuerwehr Wertingen

Drehleiter aus Wertingen und ein Kaminkehrer vor Ort

Bei dem Einsatz wurden die Drehleiter aus Wertingen angefordert und ein Kaminkehrer verständigt. Der brennende Kamin konnte schließlich wieder freigeräumt werden. Im Einsatz waren, wie Riegl informiert, die Feuerwehren Lauterbach, Buttenwiesen, Pfaffenhofen und Wertingen. Insgesamt waren etwa 40 Ehrenamtliche vor Ort. (bv)