Oberthürheim

vor 50 Min.

Buttenwiesen investiert 3,6 Millionen Euro für sauberes Trinkwasser

Plus Mit dem symbolischen Spatenstich für den Hochbehälter in Oberthürheim geht die Gemeinde Buttenwiesen einen weiteren Schritt in Richtung sichere Versorgung. Es gibt aber weitere Aufgaben.

Von Brigitte Bunk

Ob der Hochbehälter am Ortsrand von Oberthürheim allein dafür verantwortlich sei, dass das Buttenwiesener Trinkwasser so häufig gechlort werden musste in jüngster Zeit? Das könne so nicht nachgewiesen werden, sagt Bürgermeister Hans Kaltner. Doch einer der Risikofaktoren sei das vor vielen Jahrzehnten aus Beton gefertigte Bauwerk schon, erläutert der Rathauschef beim symbolischen Spatenstich für das Nachfolgebauwerk. Das fortgeschrittene Alter des Hochbehälters, die enorm gestiegenen hygienischen Anforderungen, aber auch die immer exaktere Messtechnik hätten einen Weiterbetrieb unmöglich gemacht. Doch das ist nicht die einzige Baustelle in der Buttenwiesener Wasserversorgung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

