Oberthürheim

17:50 Uhr

Hochbehälter in Oberthürheim liefert sauberes Trinkwasser für Buttenwiesen

Der neue Hochbehälter Oberthürheim ist inzwischen in Betrieb gegangen. Von hier fließt das Trinkwasser in die Wasserhähne in der Gemeinde Buttenwiesen. Ausgenommen ist einzig Lauterbach.

Plus Das Vier-Millionen-Euro-Projekt für die Wasserversorgung der Gemeinde ist pünktlich zur Bürgerversammlung in Betrieb gegangen. Der Wasserpreis wird steigen.

Von Günter Stauch

Pünktlich zur Bürgerversammlung in Oberthürheim ist jetzt der dortige neue Hochbehälter und damit ein zentraler Baustein für sauberes Trinkwasser in Buttenwiesen in Betrieb gegangen. Damit soll die Wasserversorgung der Gemeinde für die kommenden Jahrzehnte gesichert werden. Darauf hat Bürgermeister Hans Kaltner zufrieden hingewiesen, als er vor rund 40 gut vorbereiteten und diskursfreudigen Gästen den alljährlichen Bericht über die Situation der 6400-Einwohner-Gemeinde ablegte.

Vier Millionen Euro hat der Oberthürheimer Hochbehälter gekostet

Mit einem Volumen von 1500 Kubikmetern übertrifft die Anlage in dem Ortsteil alle vorherigen Dimensionen. Auch die Technik und der Preis durchbrechen alle bisherigen Grenzen. Zu Ersterem sprach Kaltner „vom Allerfeinsten, was es da gibt“, Letzteres bezifferte er mit Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro, bei knapp anderthalb Millionen Euro Zuschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen