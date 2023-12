Mann kommt bei Rieblingen mit Kleintransporter von der Straße ab

Das Fahrzeug eines 55-Jährigen touchiert in Rielbingen ein Verkehrszeichen. Die Straßenmeisterei muss ausgetretene Betriebsmittel beseitigen.

Ein witterungsbedingter Unfall hat sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auch in der Nähe des Wertinger Stadtteils Rieblingen ereignet. Ein 33-Jähriger aus Laugna hatte mit einem Kleintransporter die Staatsstraße 2033 von Biberbach kommend in Richtung Wertingen befahren. An der Abfahrt Rieblingen wollte der Mann ausfahren, dabei kam er laut Polizeibericht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen.

Es treten Betriebsmittel aus dem Kleintransporter aus

Der Unterboden des Fahrzeugs wurde dabei beschädigt und es traten Betriebsmittel aus, die durch die Straßenmeisterei gebunden werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)