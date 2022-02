Ehingen tanzt Welden aus

Fußball-Testspiele Klarer 5:0-Erfolg für die Gastgeber im Duell zweier Kreisklassen-Vertreter. FC Emersacker ebenfalls in toller Frühform

Region Wertingen Eine starke Vorstellung zeigte Fußball-Kreisligist FC Emersacker im Testspiel gegen den SV Kicklingen-Fristigen. Die Laugnataler gewannen mit 6:2. Noch deutlicher siegte der SV Ehingen im Vergleich Kreisklasse Nord II gegen Kreisklasse Nordwest. 5:0 wurde der TSV Welden vom Platz gefegt. Niederlagen handelten sich die Bezirksligisten SC Altenmünster und TSV Meitingen ein. Altenmünster musste sich dem Landesligisten Cosmos Aystetten beugen, Meitingen zog beim Ost-Kreisligisten BC Adelzhausen den Kürzeren.

SV Cosmos Aystetten – SC Altenmünster 4:0 (1:0). Aystettens Trainer Ivan Konjevic ließ die zunächst die zweite Garde beginnen. Das sah man im Spielaufbau, der sehr zu wünschen übrig ließ. So hatte die erste gefährliche Aktion der Ex-Aystetter Dino Tuksar, dessen Schuss die Querlatte touchierte (15.), und Maximilian Riendl, dessen Kopfball Torhüter Arthur Mayer über die Latte lenkte (23.). Danach übernahm der Landesligist die Spielkontrolle. Adnan Muminovics Schuss prallte vom Innenpfosten genau in die Arme des Torhüters. Eine Minute später landete dort ein Freistoß von Manuel Britsch. In der 30. Minute schloss Filip Marjanovic eine schöne Kombination zum 1:0 ab. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte dann wieder dem Bezirksliga-Schlusslicht. Fahad Barakzaie (38.) und Ivan Brekalo (44.9 hatten gute Gelegenheiten. Mit der Hereinnahme der ersten Garde änderte sich das Spiel. Doch die erste Chance hatte erneut Altenmünster durch Dominik Saule (47.). Wieder war Arthur Mayer auf dem Posten. Nachdem Edward Schäfer den Ball aus fünf Metern noch drüber schoss, traf Maximilian Drechsler zum 2:0 (58.). In der 66. Minute erkannte der Schiedsrichter einen heftigen Schubser als strafstoßwürdig ,und Maximilian Drechsler erhöhte auf 3:0. Pascal Mader traf in der 75. Minute zum 4:0 gegen eine Altenmünsterer Mannschaft, die noch aufmehrer Stammkräfte verzichten musste.. (mb)

FC Emersacker – SV Kicklingen-Fristingen 6:2 (2:1). Das beste Spiel seit Langem zeigte der FCE gegen den Nord-Kreisligisten. 90 Minuten war man dominant und hatte Chancen im Minutentakt. Trotzdem kassierte man den Rückstand durch Patrick Jung (28.). Felix Schluchter erzielte postwendend den Ausgleich. Peter Schussmann verwertete einen Abpraller zum 2:1. Die zweite Hälfte läutete wiederum Felix Schluchter ein, indem er einen Handelfmeter verwandelte. Sebastian Liepert, Peter Schussmann und Florian Kempter erhöhten auf 6:1. Lukas Manier erzielte den Endstand, do der Erfolg war zu keiner Zeit gefährdet. (mzl)

BC Adelzhausen – TSV Meitingen 2:1 (2:1). Bezirksligist TSV Meitingen ist mit einer Niederlage beim Ost-Kreisligisten in die Vorbereitung gestartet. Den schnellen Führungstreffer von Dominik Müller (2.) konnte Spielertrainer Denis Buja nach knapp einer halben Stunde ausgleichen (29.). Doch zehn Minuten später machte Adelzhausens Torjäger Dominik Müller mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis perfekt.

SV Ehingen – TSV Welden 5:0 (1:0). Nicht nur im zweiten Durchgang, als Martin Redel (54.), Christoph Besser (68.), Michael Kottmair (74.) und Max Ostermeier (77./Foulelfmeter) das Ergebnis in die Höhe schraubten, war der Nord-2-Kreisklassist dem Konkurrenten aus dem Nordwesten deutlich überlegen. Michael Kottmair hatte auch zum 1:0 getroffen (18.).