vor 58 Min.

FCA-Fanclub gewinnt das Schießen der Ortsvereine

Beim Schützenverein „Jägerblut“ Prettelshofen-Rieblingen wurde auf eine erfolgreiche Saison zurückgeblickt

Das Schützenheim der „Jägerblut“-Schützen aus Prettelshofen-Rieblingen war beim Abschluss der Saison brechend voll. Beim gegenseitigen Messen der ansässigen Ortsvereine beteiligten sich rund 58 Teilnehmer zum Ortsvereinsschießen. Die „Bambinis“, Jungschützen im Alter von fünf bis elf Jahren, versuchten ebenfalls ihr Glück mit dem Lichtgewehr, was mit einer großen Süßigkeitentüte belohnt wurde. Nebenbei wurde auch auf die vergangene, erfolgreiche Schießsaison zurückgeblickt. Die Schützinnen und Schützen konnten diese mit einem verdienten Aufstieg in die Gauklasse bejubeln. Am Ende des Abends haben sich sieben Vereine bzw. Gruppierungen und die beste Schützin des Abends, Christine Wenninger die begehrten Preise in fester und flüssiger Form gesichert. Folgendes Ergebnis wurde dann von den beiden Vorsitzenden Elisabeth Sailer und Jessica Knöferl bekannt gegeben: 1. Platz FCA-Fanclub Schienbachtal 07 Rieblingen; 2. Feuerwehr Prettelshofen; 3. Walkinggruppe Steckalesflitzer: 4. Krieger-und Soldatenverein; 5. Jugendtreff Container; 6. Obst- und Gartenbauverein; 7. Feuerwehr Rieblingen (pm)

