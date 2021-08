Warten auf den ersten Heimsieg

Aislingen hat die besseren Chancen, der Gast macht das Tor

In einem kampfbetonten Spiel der Fußball-Kreisklasse West II gab es kein langes Abtasten. Beide Teams spielten offensiv. Starke Schlussmänner verhinderten aber zunächst Tore. Intensive Zweikämpfe bestimmten das Geschehen. Erst in der 85. Minute erlöste Spielführer Philipp Goldau die SpVgg Bachtal, als er sehenswert in den Winkel zur Führung traf. In der hitzigen Schlussphase kassierten die Gäste aufgrund einer Notbremse einen Platzverweis (Julian Berger). Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Lukschnat zum 2:0-Endstand. Am Mittwoch ist die SpVgg zum Verfolgerduell bei der SG Röfingen zu Gast. (chb)

Die Platzherren unterlagen in einer intensiv geführten Partie. Sie verschliefen die Anfangsphase komplett und lagen nach den Treffern von Tibor Petrik zum 0:1 und 0:3 (1./13.) und Fisnik Lloqanaj zum 0:2 und 0:4 (17./30.) bereits nach 30 Minuten vorentscheidend zurück. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Dominik Jankowetz per Strafstoß. Nach der Pause agierte die Heimelf deutlich stärker und erspielte sich Chancen. Jonas Karmann nutze eine davon und traf zum 2:4 (63.). Die Ziertheimer konnten die Niederlage aber nicht mehr verhindern. (JUHE)

Zunächst sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Die erste TSV-Chance ergab sich nach Steilpass auf Yves Krpic, der den Gästekeeper ausspielte, das Tor jedoch verfehlte. Scheppach reagierte umgehend, verstärkte das Pressing und erspielte sich zwei gute Möglichkeiten. Trotz Schwächen im Spielaufbau und beim Abschluss gelang den Hausherren in der 32. Minute der Führungstreffer durch Krpic. Kurz vor der Halbzeit parierte TSV-Keeper Martin Sadler einen satten Schuss der Gäste und rettete damit den Vorsprung in die Kabine. Auch nach dem Wechsel war er auf dem Posten, etwa gegen Daniel Ungar. Im Gegenzug gelang dem TSV durch René Jeratsch der glückliche 2:0-Endstand. (WAHL)

Es läuft noch nicht rund für die GW-Truppe von Trainer Rainer Junghanns. Die ersatzgeschwächten Gäste gingen zwar durch Gabriel Streil in Führung, gerieten aber noch vor dem Seitenwechsel nach Gegentoren von Tobias Schieferle und Patrick Schwaiger in Rückstand. Für die Entscheidung zugunsten der Burgauer sorgten Maximilian Haupeltshofer und Dennis Vogele. (dz)

Die Gäste büßten eine 2:0-Pausenführung noch ein – und damit auch die Co-Tabellenführung mit dem TSV Burgau. Tobias Käsmayr (29.) und Philipp Spring (38.) hatten Weisingen in Front gebracht. Doch Dominik Riedinger und Berat Kasumi per Strafstoß stellten Mitte der zweiten Halbzeit das Remis für die Dillinger Gastgeber sicher. (dz)

Den Kapellenberglern bleibt der erste Heim-Dreier dieser Saison verwehrt. Während Hälfte eins nur wenige Chancen sah, hätte die SVA-Elf in der zweiten Halbzeit zwingend in Führung gehen müssen. Christoph Schuster und Florian Uhl visierten jeweils das gegnerische Gehäuse an, Niklas Hahn verfehlte zweimal um wenige Zentimeter das Ziel. Möglichkeiten nach Standards von Daniel Sailer und Stephan Siegner wurden durch den VfL vereitelt. Die Gäste dagegen brauchten nicht so viele Anläufe für ihren späten Führungstreffer: Tobias Pillmeier nutzte eine der wenigen Großkötzer Chancen zum 0:1 (81.). (EST)

