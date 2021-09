Drei punktgleiche Vereinsmeister

Beim TC Frauenstetten gibt es nach einem Doppelturnier ein Sieger-Trio

Nach der Punktspielrunde des Bayerischen Tennisverbandes stehen beim TC Frauenstetten traditionell als weiterer Saisonhöhepunkt die Vereinsmeisterschaften an. Während die Jugendmeisterschaften derzeit noch in vollem Gange sind, wurden die der Herren an einem Tag durchgeführt.

Bei Traumwetter wurde die Meisterschaft mit Spielern der Herren I und Herren 30 gespielt. Über ein Doppelturnier wurde der Vereinsmeister 2021 ermittelt. Nach einem Losverfahren wurde nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Die immer wieder neu zugelosten Doppelpaarungen wurden über einen kurzen Satz gespielt, die Punkteauswertung wurde aber für jeden einzelnen Spieler erstellt. Am Ende des Tages konnte keiner der Teilnehmer alle seine Matches gewinnen. Es waren sogar drei Spieler gleichauf. Aufgrund der gewonnenen Punkte setzten sich Vereinsvorsitzender Roland Aumiller, der Mannschaftsführer der Herren 30, Benedikt Schillinger, und Max Tochtermann knapp durch und dürfen sich nun allesamt Vereinsmeister nennen.

Bei der Siegerehrung konnten sich die Teilnehmer mit Pizza stärken. Alle fanden die gemeinsame Veranstaltung, gerade in Zeiten einer Corona-Pandemie, als sehr gelungen und bestens organisiert. (kja)