vor 23 Min.

Ungeschlagen zum 90-jährigen Vereinsjubiläum

„Alpenrose“-Schützen aus Hausen mit Bestleistungen und unerwarteten Erfolgen

Bei der kürzlich abgehaltenen Proklamation der Schützenkönige, Pokalsieger und Meister konnte Vorsitzender Peter Mayerföls von „Alpenrose“ Hausen mit seinen Schützen wieder auf eine sportlich gute Schießsaison 2018/19 zurückblicken. So konnten die Akteure aus dem Villenbacher Ortsteil sowohl auf Gau- als auch Gemeindeebene sehr gute Erfolge verbuchen. Außerdem brach die erste Mannschaft Luftgewehr auch im Bezirk Rekorde.

Auf Gemeindeebene ging der Schützenverein neben dem Gemeindepokal erneut im Ritter-Kunz-Pokal als Sieger vom Stand. Nach dem Abstieg in die Gauklasse in der vergangen Saison liebäugelte man natürlich mit dem direkten Wiederaufstieg. Mit einer derart erfolgreichen Saison hatte allerdings niemand gerechnet: Mit sieben Siegen und nur einem Unentschieden konnte der direkte Wiederaufstieg in die Gauliga perfekt gemacht werden, pünktlich zum anstehenden 90-jährigen Vereinsjubiläum in 2019.

Neben den kontinuierlich sehr guten Ergebnissen von Elmar Beutmiller trugen auch die erwähnenswerten Ergebnisse von Tobias Lehnert, Thomas Radinger, Jochen Filbrich sowie Gerda und Franz Beutmiller zum Erfolg bei.

Im Gaupokal hingegen schnitten die Hausener erneut nicht erfolgreich ab. Bereits in der ersten Runde gewann Erlingen überraschend mit 1307:1304 Ringen, obwohl hier kein schlechtes Ergebnis vorgewiesen werden konnte.

Das Gauschießen war besonders für einen Teilnehmer der „Alpenrose“ erfolgreich: Nach 2017 darf sich Thomas Lehnert erneut Gaukönig bei den Pistolenschützen nennen. Aus diesem Grund war auch Gauschützenmeister Hubert Gerblinger zur Proklamation anwesend, um die noch ausstehende Auszeichnung zu überreichen. Auch auf der Gaumeisterschaft haben sich sechs Schützen für die schwäbische Meisterschaft qualifiziert. Hierbei konnte Elmar Beutmiller sogar seinen Titel als schwäbischer Meister erfolgreich verteidigen.

Die erste Luftgewehr-Mannschaft konnte diese Saison im Bezirksrundenwettkampf allerdings Vereinsgeschichte schreiben. In einer perfekten Runde wurden alle zehn Wettkämpfe gewonnen, sodass die Mannschaft zum ersten Mal in die Gauoberliga aufsteigt, die höchste Klasse im Gau. Zudem erzielte das erste Team mit 1520 Ringen einen neuen Rekord, bestes Einzelergebnis schoss Elmar Beutmiller mit 393 Ringen.

Nach dem Mannschaftsrückblick nahm Peter Mayerföls die mit Spannung erwartete Bekanntgabe der diesjährigen Meister, Pokalsieger und Schützenkönige vor. Die Vereinsmeister 2018/19 sind: Schüler: Matthias Glenk, 115,6 Ringe; Jugend: Sarah Glenk, 130,0 Ringe; Junioren; Tobias Lehnert 139,9 Ringe; Damen: Beate Glenk, 129,8 Ringe; Schützenklasse: Elmar Beutmiller, 145,7 Ringe und somit auch Meister aller Klassen. Altersklasse: Peter Mayerföls, 135,4 Ringe; Senioren, Franz Beutmiller, 139,5 Ringe; Luftpistole: Benjamin Filbrich, 134,8 Ringe

Die Königswürde errang in diesem Jahr mit einem 29,3-Teiler Benjamin Filbrich vor seinem Bruder Jochen Filbrich, der sich mit einem 34,9-Teiler und der Wurstkette zufrieden geben musste. Jugendkönig wurde Tobias Lehnert mit einem 119,7-Teiler, vor Sarah Glenk, die einen 134,1-Teiler zu verzeichnen hatte. Allerdings behauptete sich Sarah Glenk im Wettkampf um den Jugendpokal mit einem 52,8-Teiler vor Tobias Lehnert, der mit einem 163,1-Teiler auf Platz zwei lag. Bei den Schützen gewann Thomas Radinger mit einem 22,3-Teiler erstmals den Vereinspokal. Zweitplatzierte war Gerda Beutmiller mit einem 41,7-Teiler.

Nach dem offiziellen Teil fand traditionell das gemeinsame Weißwurstessen statt. Natürlich mussten die Pokale hierbei auch einige Male auf ihre Trinktauglichkeit getestet werden… (pm)

Themen Folgen