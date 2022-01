Erstmals ein Laser-Schützenkönig ausgezeichnet

Bei „Gemütlichkeit“ Geratshofen ist das Weihnachts- und Königsschießen beendet.

Zur Preisverteilung des diesjährigen Weihnachts- und Königsschießens des Schützenvereins Geratshofen begrüßte Vorsitzender André Dietze bei einer Präsenzveranstaltung die anwesenden Mitglieder. Begonnen wurde der Wettbewerb traditionsgemäß bereits am 1. November und endete am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem Abschlussschießen.

Beim Weihnachtsschießen werden in den ersten vier Serien jeweils die ersten fünf Schuss als Königsblattl gewertet. Wer dabei den besten Schuss abgibt, ist Vereinskönig. Beim Weihnachtsschießen werden Zehner-Serien geschossen. Gewertet werden letztendlich die besten Serien und die besten Blattl. In der Ergebnisliste wechseln sich Ringergebnisse mit Blattlergebnissen ab. Erster Vorsitzender André Dietze bedankte sich für das erbrachte Engagement bei seinen Schützinnen und Schützen. Der Aufwärtstrend des Vereins sei an der sehr guten Teilnehmerzahl von 35 Schützen erkennbar, betonte Dietze. Darunter seien auch sechs Laserschützen.

Neuer Vereinskönig wurde mit einem 26,0-Teiler das älteste Vereinsmitglied, der 83-jährige Emil Schlapak, gefolgt von André Dietze mit einem 34,0-Teiler und Sandra Kaim mit einem 38,8-Teiler. Bei den Jungschützen erreichte Hannah Gerblinger mit einem 68,0-Teiler die Ehre der Jungschützenkönigin. Ihr folgten Clarissa Kaim mit einem 87,7-Teiler und Mon Diego mit einem 144,6-Teiler.

Eine besondere Neuheit bei den „Gemütlichkeit“-Schützen ist die Tatsache, dass es erstmals in der Vereinsgeschichte einen Laserschützenkönig gibt. Lasergewehre werden für Kinder angeboten, die noch zu jung sind für ein Luftgewehr. „Dies kam bei uns im Verein so gut an, dass wir zurzeit mit sechs Laserschützen und -schützinnen jeden Sonntag trainieren und dieses Jahr erstmals einen König haben“, freute sich André Dietze über diese Entwicklung. König wurde in dieser Disziplin Tobias Rupp mit einem 76,4-Teiler, gefolgt von Franziska Stallauer mit einem 189,1-Teiler und Theresa Stallauer mit einem 272,6-Teiler. Platz vier erzielte Loni Demharter mit einem 295,4-Teiler. Platz fünf und sechs werden von Paul Rupp mit einem 544,1-Teiler und Armin Demharter mit einem 643,3-Teiler belegt.

Eine besondere Ehrung bekam Rebecca Leukefeld, die als „eifrigste Schützin“ mit 125 Serien bei der Jugend das Feld anführte. Bei den Erwachsenen erhielt ihr Vater, Lars Leukefeld, die Ehrung mit 57 Serien. Geldpreise wurden für die Meisterserien und Meisterblattl ausgegeben. Hier zählen die fünf besten Serien und die fünf besten Blattl beim Weihnachtsschießen. Nach den Preisvergaben beendet Vorsitzender André Dietze den offiziellen Teil mit der Aufforderung nach weiterhin guter Trainingsdisziplin und einer erfolgreichen Rückrunde im Gauwettbewerb und leitete zum gemütlichen Part über. (pm)