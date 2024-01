Bei der Feuerwehr Villenbach steht 2025 ein großes Fest an

Gefeiert wird dann ihr 150-jähriges Bestehen. Bei der Generalversammlung geht es außerdem um die Neuanschaffung von zwei Defibrillatoren und Ehrungen für langjährig Aktive.

Um Feierlichkeiten, ein womöglich lebensrettendes Projekt und ein paar Ehrungen ging es in der jüngsten Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Villenbach. Diese hat im Gerätehaus stattgefunden. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Meier und dem Totengedenken an die verstorbenen Mitglieder wurden die Berichte der Schriftführerin Kathrin Dippel und Kassiererin Sonja Lober mit anschließender Entlastung verlesen.

Auch der Jahresbericht der Jugendfeuerwehr von Andreas Klaus, sowie die Rückschau des Kommandanten Stephan Storch wurden bei der Versammlung vorgetragen. Die Kameraden und Kameradinnen würdigten den geleisteten Einsatz mit großem Applaus.

Der Jahresrückblick des Vorstands begann mit dem Zitat, wie schnell eigentlich ein Jahr vergehen kann, wie schnelllebig die Zeit geworden ist, und vor allem wie sich der Aufgabenbereich der Feuerwehr in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber früher geändert hat.

Daraufhin ließ er das vergangene Jahr Revue passieren: mit dem alljährlichen Maibaumaufstellen am Gemeindeplatz, dem Festbesuch in Holzheim, dem Feuerwehrausflug ins Pustertal nach Südtirol, und nicht zu guter Letzt mit der Beschaffung neuer Feuerwehr-Freizeitkleidung.

Vorgestellt wurde auch der Festtermin für das bevorstehende 150-jährige Gründungsfest der Feuerwehr. Die Festlichkeiten werden am 5. und 6. Juli 2025 auf dem Gelände der Freilichtbühne in Villenbach abgehalten.

Die Renovierung und der Umbau des neuen Schulungsraumes sind auch schon in vollem Gange. Adolf Scherer wurde für seine federführende Aktivität mit samt seinen Helfern und für seinen Einsatz geehrt. Es folgte brausender Applaus.

Des Weiteren wurde die Neuanschaffung zweier Defibrillatoren bekannt gegeben. Einer soll in Villenbach am Feuerwehrgerätehaus montiert, der andere soll in Hausen – wahrscheinlich bei der Schreinerei Meier – installiert werden. Hier wurde nochmals der Dank an alle Spender ausgesprochen, ohne die das vielleicht lebensrettende Projekt nie zustande gekommen wäre.

Nach dem Essen wurden Werner Glenk und Stefan Weishaupt für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Für 35-jährigen aktiven Dienst, davon zwölf Jahre als erster Kommandant, wurde Stefan Lernhard für seine Tatkraft geehrt. Die Vorstandschaft beendete die Versammlung mit Dankesworten an all ihre aktiven Kameraden, die das ganze Jahr über ihre Freizeit in die Feuerwehr investieren. (AZ)