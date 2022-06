Endspurt auf der Freilichtbühne in Villenbach

In diesem Jahr wird es in Villenbach für die Zuschauer einige Überraschungen und außergewöhnliche Szenen geben. Am 1. Juli ist dort erstmals die Komödie „Der Diener zweier Herren“ zu sehen. Die Maskenrollen haben einen Vorteil.

Der Countdown läuft. Am Freitag steht die Premiere an. Konzentriert, aber auch mit viel Spaß und Humor feilen die Aktiven der Villenbacher Freilichtbühne an den letzten Details. Es wird getanzt, gelacht, geschrien und gekämpft.

In dem aktuellen Stück „Der Diener zweier Herren“ geht es mitunter recht turbulent zu. Regisseur Hans Oebels hat sich dazu Details einfallen lassen, die diese Aufführung zu etwas ganz Besonderem machen. Denn in die Handlung, die auf der Bühne gezeigt wird, wird mitunter plötzlich die Souffleuse oder die Kindergruppe einbezogen. Dabei gibt es so manche Überraschung.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich in Villenbach auf ungewöhnliche Szenen freuen

An diesem Probenabend ist auf der idyllisch gelegenen Bühne einiges los. Während hinter der Bühne die Lockenwickler im Wasserkocher erhitzt und Gesichter geschminkt werden, probt vorne schon mal der Theaterchor.

Hinter der Bühne schminkt Susi Mayerföls Talida Refle, die die Rolle der Beatrice Rasponi spielt. Foto: Elli Höchstätter

Regisseur Oebels, der selbst in dem Stück mitspielt, zündet sich seine Pfeife an und gibt Anweisungen. Es war Oebels, der in Absprache mit der Regieassistenz dieses Stück des italienischen Dramatikers Carlo Goldoni ausgewählt hat. Die Komödie wurde 1746 in Mailand uraufgeführt und gilt als Höhepunkt der Commedia dell’arte. Wesentlicher Teil der Vorstellungen waren damals Improvisationen. Diese werden auch in Villenbach zu sehen sein. Allerdings wurden diese im Vorfeld von den Schauspieler und Schauspielerinnen einstudiert. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich somit auf ungewöhnliche Szenen freuen.

So werden sich beispielsweise einige Darsteller und Darstellerinnen auf der Bühne schminken, während die Gäste ihre Sitzplätze einnehmen. Außerdem spielt sich die eigentliche Handlung auf dem aufgebauten Holzpodest ab. Verlassen die Darsteller und Darstellerinnen das Podest werden sie privat, können aber noch gesehen werden.

Im Mittelpunkt steht der Handlung steht Truffaldino – eine Art Harlekinfigur

In der Komödie bewegen sich die Figuren durch eine verworrene Geschichte, die von Verkleidungen und Verwechslungen bestimmt ist. Im Mittelpunkt steht Truffaldino – eine Art Harlekinfigur, gespielt von Jürgen Almus–, der bei zwei Herren gleichzeitig in den Dienst tritt, sich in allerlei Schwierigkeiten verstrickt und durch immer neue Ausflüchte von einer prekären Situation in eine noch vertracktere gerät. Oebels hat sich für dieses Stück entschieden, weil es lustig ist und Maskenrollen bietet. Der Vorteil: So können Frauen Männer spielen, denn in Villenbach fehlen männliche Darsteller.

Bei den Proben geht es nun um den letzten Feinschliff. Oebels, der lange Zeit Inspizient am Augsburger Staatstheater war, hat dafür einen Ablaufplan geschrieben, der sechs Seiten lang ist.

Dabei muss alles koordiniert und abgestimmt werden, unter anderem auch die Auftritte des Theaterchors unter der Leitung von Michael Tartsch. Daneben gibt es tausend kleine Details, angefangen von den Bändern in den Haaren, über die richtige Schminke bis hin zu den Kostümen und Requisiten. All das muss ineinandergreifen und funktionieren. Am Freitag, 1. Juli, bei der Premiere auf der Freilichtbühne wird es ernst.

Dann steht die erste der insgesamt zehn Aufführungen an. Gespielt wird außerdem am Samstag, 2. Juli, Donnerstag, 7. Juli, Freitag, 8. Juli, Samstag, 9. Juli, Donnerstag, 14. Juli, Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, Freitag, 22. Juli und Samstag, 23. Juli. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr. Beginn der Vorstellung um 20.30 Uhr. Platzreservierungen sind unter www.freilichtbuehne-villenbach.de oder Telefon 08296/1521 möglich.

Die Karte für Erwachsene kostet 14 Euro, für Jugendliche sieben und für Kinder vier Euro.