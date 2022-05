Villenbach

vor 1 Min.

Seifenblasen, Musik und viel Zeit zum Spielen

Seifenblasen-Fangen ist gar nicht so einfach. Das stellen diese Mädchen und Buben in der Kinderkrippe „Haus der kleinen Füße“ in Villenbach fest.

Plus Die Gemeinde Villenbach hat viel Geld in die Kinderkrippe investiert. Am Samstag ist Tag der offenen Tür.

Von Brigitte Bunk

Musik ist beim Betreten des Gartens der Kinderkrippe in Villenbach zu hören. Zu zweit halten sich die Mädels und Buben an den Händen, drehen sich und singen: „Heut ist so ein schöner Tag.“ Das herrliche Wetter ist perfekt für einen Vormittag mit Tanzen, Rutschen, im Sand Kuchen backen, Schaukeln, Wippen oder Seifenblasen beobachten, die aus einem kleinen schwarzen Kasten blubbern.

