Vortrag in Villenbach: „Strom ernten mit Balkonkraftwerken“

Zum Abschluss des 12. Villenbacher Stromsparwettbewerbs spricht ein erfahrener Referent. Haushalte der Gemeinde haben ihren Stromverbrauch weiter gesenkt.

Eine rege Teilnahme hat erneut der diesjährige Stromsparwettbewerb in Villenbach hervorgerufen. 23 Haushalte konnten dabei ihren Stromverbrauch noch einmal um mindestens fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr senken. Das ist immerhin mehr als jeder 20. Haushalt in der gesamten Villenbacher Gemeinde. Die Preisträger werden schriftlich informiert und zu der Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 15. Mai, in das Schützenheim im Gemeindeteil Hausen eingeladen. Beginn der Veranstaltung dort ist um 19 Uhr.

Bekanntlich unterstützt die Gemeinde Villenbach diesen Wettbewerb mit jährlich 1500 Euro. So werden die Teilnehmer neben der Einsparung an Kosten für den Strom noch mit einem Zusatzbonus durch die Kommune belohnt. Dass das Villenbacher Projekt zur Motivation zum verantwortungsvollen Umgang mit den Energie-Ressourcen beiträgt, lässt sich eindeutig aus der Entwicklung des Stromverbrauches in der Gemeinde Villenbach ablesen.

Informiert wird in Villenbach-Hausen über die neuesten Entwicklungen

Auch heuer ist die Bekanntgabe der Teilnehmer und der Gewinner wieder mit einer Infoveranstaltung verbunden. Neben allgemeinen Themen zum Strom- und Energiesparen steht dieser Abend schwerpunktmäßig unter dem Motto „Strom ernten mit Balkonkraftwerken“. Dabei erfahren Teilnehmende alles, was sie zu dem Thema wissen sollten. Als erfahrener Referent wird Martin Brugger von der Firma Alpha Solar einen Überblick über Balkonkraftwerke beziehungsweise Mini-PV Anlagen geben. Der Fachmann wird auch auf neuste Entwicklungen, auch gesetzlicher Art, hinweisen, und Fragen beantworten.

Alle Interessierten können an dem Vortrag in Hausen teilnehmen

Auf diese Weise möchten die Verantwortlichen schon jetzt den Startschuss und den Anstoß zur Teilnahme am nächsten, dem 13. Stromsparwettbewerb setzen. Die Teilnahme am 15. Mai ist für alle Interessierten möglich, nicht nur für die letztjährigen Teilnehmer. Auch auswärtige Interessierte sind laut Mitteilung willkommen. Spezielle Fragen zum Thema Strom- beziehungsweise Energiesparen werden auch auf der Webseite der Gemeinde Villenbach beantwortet. Fragen an den Referenten können auch vorab an die E-Mail-Adresse Engergiesparen.Villenbach@gmail.com gesandt werden. Dort ist eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung.

Wie das Villenbacher Stromsparteam betont, soll die Veranstaltung zu weiteren Vorhaben der Energieeinsparung motivieren. Strom sparen sei nicht nur gut für die Natur und Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel.

