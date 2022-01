Wertingen

16:01 Uhr

Abschied von zwei Wertingerinnen

Ein besonders trauriger Tag wird am Samstag in der Zusamstadt begangen. Müssen sich doch die Wertinger und Wertingerinnen von zwei lieben Menschen verabschieden.

Plus Trauer um Ursula Bühlmeier und Ilse Nuber

Ein besonders trauriger Tag wird am Samstag in der Zusamstadt begangen. Müssen sich doch die Wertinger und Wertingerinnen von zwei lieben Menschen verabschieden, die noch in der Blüte ihres Lebens standen und nun aus ihrer Mitte gerissen wurden. Mit Ursula Bühlmeier und Ilse Nuber verliert die Stadt zwei Gesichter von Frauen, die – ohne öffentliche Ämter oder Funktionen innezuhaben – dennoch prägend und typisch für die Stadtgesellschaft waren.

