Wertingen

17:00 Uhr

Das Elternhaus ersteht im Sixties-Stil wieder auf

Plus Erst pflegte Roland Schäfenacker in seinem Haus in der Wertinger Haudelgasse seinen Vater, dann seine Mutter. Statt es zu verlassen, füllt er es nun wieder mit Leben – und lässt seiner Begeisterung für die 60er Jahre freien Lauf.

Von Benjamin Reif

Roland Schäfenacker hat in seinem Haus in der Wertinger Haudelgasse schon viel erlebt. Schönes wie Tragisches. Er pflegte hier bis zu dessen Tod 2006 seinen Vater. Später wurde auch seine Mutter zum Pflegefall. 2020 starb auch sie. Der 53-Jährige war nun allein in seinem Elternhaus. Doch aus der Trauer heraus sollte etwas Schönes entstehen – ein Innenleben, in dem er seine Begeisterung für einen längst nicht mehr aktuellen Einrichtungsstil freien Lauf lassen konnte. Das Design der späten 60er und frühen 70er Jahre ist es, was ihn seit jeher begeistert.

