Stark in Gottmannshofen – ein Gasthaus mit bewegter Geschichte

Plus Von zahlreichen Vorbesitzern bis hin zu Kuchen in der Konserve - für Josef Stark und sein Team gibt es im Gottmannshofer Landgasthof immer wieder neues.

Müller, Besserer, Wöhrle, Stark – so lauteten und lauten die Namen der Eigentümer beziehungsweise die Namen der Betreiber des weithin bekannten Landgasthauses Stark im Wertinger Ortsteil Gottmannshofen. Josef Stark führt die Gastwirtschaft seit 1997, zuerst als Pächter, später als Eigentümer.

Doch der Reihe nach. Einer seiner Vorfahren war Otto Müller, der mit seiner Radegunde aus Unterbechingen fünf Kinder zeugte. Eines davon war ebenfalls ein Otto, der Urgroßvater von Josef Stark, welcher im erwachsenen Alter seine Anna ehelichte. Dieser Ehe entstammte neben fünf Geschwistern eine weitere Radegunde, die dann wiederum einen Josef Stark anno 1937 ehelichte. Aus diesem Bündnis ging unter anderem der Vater vom heutigen Josef Stark hervor, geboren 1941 und bereits 1988 gestorben. Somit wäre schon einmal der Name Josef Stark geklärt.