Hühnerprojekt: An der Mittelschule in Wertingen gackert's

Am neuen Projekt sind nahezu alle Klassen der Wertinger Mittelschule beteiligt. Sie bauten das Gehege selbst auf. Die sechs Hühner werden nun pfleglich umsorgt.

Sichtlich wohl fühlen sich die „Neuen“ an der Mittelschule Wertingen: Munter hört man Hanna, Lilly und die anderen Hühner in ihrem Wohlfühlgehege auf dem Schulgelände vor sich hin gackern. Im Rahmen der Schulentwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz rief Klassenlehrerin Elisabeth Kosteletzky das „Hühnerprojekt“ ins Leben.

Beinahe alle Klassen sind beteiligt: Bereits im März bauten Schüler der siebten und achten Klassen zusammen mit ihren Lehrern ein Gehege im Park der Schule auf. Nach den Osterferien durfte sich die Klasse 5a zusammen mit einigen älteren Schülern und Lehrern auf den Weg machen und Hühner kaufen.

An der Mittelschule in Wertingen ist ein Hühnerprojekt an den Start gegangen

Diese wurden voller Stolz in Tiertransportboxen und mit einem Bollerwagen zur Schule gebracht. Jetzt leben sechs muntere Legehennen auf dem Schulgelände und werden im Wechsel von zahlreichen Klassen versorgt. Selbst das Ausmisten macht Spaß und wird ohne Murren erledigt. Als Dank winkt ein Frühstück mit vielen Eiern in unterschiedlichen Farben – weiß, braun und sogar grün.

Durch die gute Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern ist das Versorgen der Tiere weder am Wochenende noch in den Ferien ein Problem. „Wichtig ist mir, dass die Kinder Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen und lernen, wie wichtig ein wertschätzender Umgang mit der Natur ist. Das Hühnerprojekt ist ein großer Schritt in Richtung Umwelt- und Klimaschule. Außerdem wird Schule über solche alternativen Angebote zum Wohlfühlraum für die Kinder und sie kommen einfach lieber hierher. Eine gute Voraussetzung für mehr Lernerfolg!“, freut sich Rektorin Laube. Ein herzlicher Dank geht an Bürgermeister Lehmeier, der dieses nachhaltige Projekt ermöglichte. (AZ)

